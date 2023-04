Desde hace muchos años, quizá de la época de los tatarabuelos, existen mitos alrededor de tener relaciones durante la época de Semana Santa.

Puedes leer: Semana Santa: 5 consejos para cuidar la piel al tomar el sol en vacaciones

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Esto viene de las creencias religiosas que tienen las personas pues se dice que quienes tienen relaciones se “pueden quedar pegados”.

Sexualidad: ¿Qué pasa si uno tiene relaciones en Semana Santa? Fotografía por: Pixabay

También se dice que las parejas que lo hacen y no tienen en cuenta que son días santos pueden ser castigados por Dios.

Pero también existen otros mitos para esta semana que están entre no comer carne, no meterse a los ríos, no salir a bailar y no apostar.

¿Quieres saber más sobre estos mitos? Te contamos.

Sexualidad: ¿Qué pasa si uno tiene relaciones en Semana Santa?

Aunque esta posibilidad de “quedar pegados” sí existe, esto no sucede por ser días de Semana Santa, pasa por un problema físico o psíquico en la mujer.

Esto puede darse por una contracción involuntaria en ciertos músculos vaginales que hace que se aprisione el aparato reproductor masculino.

Esta acción genera que las personas se queden “pegadas” pero se puede solucionar con un relajante muscular.

Hay quienes por sus creencias prefieren abstenerse de tener relaciones sexuales en esta época aunque no está comprobado que alguna vez haya pasado.

Te sugerimos: 7 términos para unas vacaciones responsables con el medio ambiente en Semana Santa

Otros mitos en Semana Santa

- No se puede comer carne

Desde 1950 se tiene esta tradición dedicada a la religión como un acto de sacrificio. Se considera que quien come carne roja esta incurriendo en una falta de respeto.

- No deben meterse a los ríos

Se cree que las personas que se meten a los ríos en esta época se convierten en peces aunque esto no está comprobado científicamente.

Una posibilidad puede tratarse de una condición médica de desarrolle algún tipo de enfermedad huérfana.

- No se debe apostar

Se dice que quien decida jugar o apostar no tendrá éxito porque Judas Iscariote le dio mala fama a esta acción.

Leer también: Semana Santa: 7 mitos de lo que no se puede hacer en la Semana Mayor