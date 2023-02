¿Cómo discutir con tu pareja de una manera correcta?

A pesar de que todo en nuestro alrededor podría decirnos que estar en una pareja es el momento de más regocijo y belleza que puede haber, la verdad es que no es nada fácil y en múltiples momentos se encontrarán teniendo una discusión, pero ¿cuál es la manera correcta y sana de tener una discusión?

“No es que exista una manera correcta para discutir, sino que se pueden dar ciertos consejos para que una discusión no se convierta en una crisis y que esa crisis no se convierta en algo más complicado todavía”, dice Sebastián Girona, psicólogo especialista en vínculos al diario Clarín.

Estos debates en pareja son necesario y llevan a un aprendizaje, “Las parejas están formadas por personas y, por más que tengan muchísimas cosas en común, también hay diferencias. Y a partir de esas diferencias van a aparecer ciertos conflictos”, explica el terapeuta.

De acuerdo con el experto, las peleas son inherentes a las relaciones, pero está en cada quien hacer lo posible para hacerlo de la mejor manera. Más allá de las formas, es importante darse cuenta que algunos problemas tienen solución y otros no.

“Aquellos problemas solucionables tenemos que tratarlos, porque no se resuelven solos. Y con los que no tienen solución tenemos que tratar de entender que a veces tienen que ver con cuestiones estructurales de cada uno”, afirmó Girona.

“En todas las discusiones siempre hay un poco de razón en cada lado. Es muy raro encontrar un problema en donde alguno de los dos no tenga ninguna responsabilidad y ésta sea completamente del otro”, añade.

Ten presente que aquellas parejas que le “huyen” a las discusiones porque tienen una connotación muy negativa al respecto puede que estos desacuerdos vayan sumando y al final salgan a la luz de una manera más grave.

“Hay muchas personas que son evitativas del conflicto y que, apenas aparece el problema, no lo quieren abordar (porque no les gustan las peleas, porque se ponen nerviosos, etc.). Esa es una solución de corto plazo, que resuelve en el momento, pero genera mayores problemas en el mediano y largo”, advierte el especialista.

Girona también dijo que en “esas parejas que no se pelean nunca alguno de los dos está guardando demasiadas cosas, está callando demasiado y, en algún momento, pueden aparecer todas juntas y explotar (…) Y no es tan malo discutir: en cierta medida y de cierta forma es positivo para el vínculo, porque puede ir acomodando las diferencias”.

Entonces el terapeuta recomienda no guardarse nada, porque en dado momento se puede manifestar de diversas maneras, por ejemplo, con una infidelidad.

Tips para una discusión sana:

Nunca criticar a tu pareja

No caigas en la críticas, son válidas las quejas, pero hay una diferencia entre los dos términos. Las críticas hacen que la otra persona se ponga a la defensiva y se genera una conversación nada agradable.

Sean asertivos: aunque no es fácil de lograr, se puede intentar. Esto habla de la habilidad de decirle al otro qué es lo que no les gusta de la mejor manera posible y en el momento indicado. Asimismo, es importante decírselo a él o a ella y no a un tercero, “Muchas veces puede no salir, pero tenemos que tratar de encontrar ese norte, algo en el medio de explotar y callar”, dice Girona.

Encapsular los problemas: cuando se atraviesa una crisis no es necesario hablar de eso en cado momento, se debe seleccionar un momento adecuado para hacerse cargo y si no es posible resolver en conflicto, se puede hablar de cómo se pueden organizar para llegar a un acuerdo.

La regla del stop: esta se establece gracias a un código con el que los dos, en medio de una pelea, alguno diga “stop” y el otro se detenga, esta herramienta puede ser muy práctica.