5 consejos clave para dar el mejor beso en la primera cita

La primera cita puede ser una situación que desencadene una gran cantidad de nervios y presión, especialmente si esa persona realmente te interesa, entonces naturalmente quieres mostrar la mejor versión de ti mismo o misma. Si las cosas van marchando bien y están pasando un rato agradable, seguramente querrás un beso, sin embargo, no sabes muy bien qué hacer para que esto suceda.

Muchos mitos hay alrededor de los besos y en el marco de la celebración del Día Mundial del Beso Robado, la aplicación para citas extraconyugales líder en Colombia, Gleeden, hace una serie de recomendaciones para tener un beso memorable y que propicie encuentros más íntimos, dentro de esos consejos, se destacan las canciones que para sus usuarios en Colombia no pueden faltar en una cita.

Consejos para dar y recibir besos sensuales y apasionados

1. Hidratación. Esto puede sonar obvio, pero no hay nada peor que encontrar los labios de la otra persona resecos, así que, llevar en el bolso o en el bolsillo una vaselina o algún tipo de crema labial humectante es un infaltable que podría salvar la noche.

2. ¿cuándo cerrar los ojos? Es quizás uno de los momentos previos más incómodos y de mayor inseguridad para hombres y mujeres, por eso los expertos de Gleeden recomiendan cerrar los ojos justo cuando los labios están a punto de tocarse, ni antes ni después. El timing es importante para dejar fluir el encuentro.

3. ¿Eres más alto o bajo que tu pareja? Cualquiera que sea la situación se recomienda que, para quienes son más altos, separen un poco las piernas para quedar más cerca de su pareja, y quienes son más bajos, pararse en punta de pies e inclinar la cabeza hacia atrás ayudará a encontrar un punto medio para que el beso no sea incómodo. Sin embargo, en la medida en que el beso avance, quien sea el más alto podrá alzar a su pareja para quedar al mismo nivel.

4. Expresar si es agradable o no. Es muy importante dejarle saber a la pareja si el beso va por buen camino, gemir un poco o besar con más fuerza al otro, pueden ser señales de que definitivamente el beso está siendo bien recibido por el otro.

5. ¿Beso francés en la primera cita? Una de las dudas más frecuentes que reciben los expertos de la aplicación de citas extraconyugales en Colombia es si deben o no dar besos con lengua. ¡La respuesta es SÍ! El beso francés es quizás el más famoso y a la vez el que genera más dudas a la hora de un encuentro íntimo, la clave está en ir por pasos. Lo primero que recomiendan los expertos es ir abriendo la boca de a pocos, tocar la lengua de su pareja lentamente y a partir de ahí dejarse llevar.

6. ¡Música! Si bien no se puede saber cómo ocurrirá el beso, sí se puede generar un ambiente que lo facilite y propicie. Los usuarios de Gleeden en Colombia reconocen que la música es fundamental y recomiendan algunas canciones como: Fix You (Coldplay), Sabor a Mi (Monsieur Periné), El día que me quieras (Andrés Calamaro), La Flaca (Jarabe de Palo) Can’t get you off my mind (Lenny Kravitz).