5 consejos para superar un casi algo de forma efectiva para recuperar tu vida

Los casi algo son relaciones amorosas que no llegan a funcionar, personas que queremos que hagan parte de nuestra vida con intenciones de formalizar las cosas y llegar a un noviazgo, pero por desgracia las cosas no llegan a funcionar. Si has tenido un casi algo, entiendes de lo que te vamos a hablar el día de hoy.

Te puede interesar: 7 red flags en hombres que no puedes ignorar en tu relación

¿Qué significa ser un casi algo?

Los casi algo se entiende como una relación en la que las personas no han llegado a etiquetas ni delimitan su compromiso entre sí y que cuando terminan su vinculo no llegan a una relación formalizada.

No es cuestión de tiempo, sino de conexión, un sentimiento de encontrar algo que no habías vivido, o que no vivías hace tiempo. Los momentos de calidad que pasaron o la intimidad de diferentes formas que llegaron a compartir.

Te damos 4 consejos para superar un casi algo y continuar con tu vida, una forma de entender y aceptar esa ruptura amorosa. Fotografía por: Carlos Barba

¿Qué te enseña un casi algo?

Los casi algo, al igual que todas las personas que llegan a nuestra vida, pueden ser vistas como personas guías, que tal vez no llegan a quedarse, pero sí vienen a enseñarte algo. Te puedes llevar un aprendizaje de tanto la persona, como de la situación en que viviste a su lado.

Es importante entender que no todas las personas se van a quedar a tu lado, y esto es porque muchas razones, no están destinadas a permanecer en tu vida, vienen de paso a compartir en la vida del otro. Y, entender esto es el primer paso para superarlo.

Además: 5 lenguajes del amor ¿Ya conoces cuál es el tuyo?

¿Cómo superar un casi algo?

Primero, queremos recalcar que, si bien terminar un vínculo como este ya es complicado, superarlo no es tan fácil, pero no es imposible. Lo importante está en reconocer que es un proceso que lleva su tiempo y en el que no te debes presionar.

5 consejos para superar un casi algo