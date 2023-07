5 razones para terminar con tu pareja, ¡sin dudarlo!

Cuando iniciamos una relación romántica usual y tradicionalmente tenemos el deseo de que sea para siempre o que al menos sea algo duradero en el tiempo. Sin embargo, también sabemos que este tipo de vínculos son muy complejos y que no siempre las cosas resultan como pensamos, aquí es importante saber que una ruptura no acabará con nuestra vida y que siempre podremos seguir adelante, pero el problema es que no siempre es claro cuándo y cómo terminar.

Si ya vienes pensando en dejar tu relación, seguramente estás pensando en cuáles son esos detalles definitivos que te ayuden a justificar darle fin a la relación, cómo saber que ya no hay solución y que lo mejor es que ambos elijan caminos separados.

Es cierto que cada relación es un mundo diferente y que cada una tiene sus propios ideales y complejidades, sin embargo, hay varias señales que se pueden leer cuando lo más recomendable es la separación.

Los medios y las historias que vemos en cine o televisión nos han enseñado que el amor debe ser para siempre, pero es hora de replantearse eso, porque de lo contrario es muy fácil caer en círculos viciosos y relaciones poco saludables. Entonces, la coach Vanessa Carreño conversó con Elle para saber cuáles son esas claves que demuestran que debes terminar de una vez por todas.

Ya no estás enamorada o enamorado

Algunas relaciones siguen, aunque la etapa de enamoramiento haya terminado y la rutina va haciendo de las suyas, hasta que el único motivo por el que están juntos es por la simple compañía, o por qué no son capaz de reconocer que deberían dejarse. Además, se dicen que esa etapa de enamorados dura solo dos o tres años.

Si no estás enamorado o enamorada te darás cuenta porque ya no te preocupas cuando él o ella ya no escriban o están pendientes de ti, ya no disfrutas de esos momentos juntos, no te dan muchas ganas de la intimidad, ni es la primera persona que se te viene a la cabeza cada mañana.

Tu pareja no es lo que tanto deseabas

Cuando tu pareja ya no es tan cariñosa, divertida o demostraba ese interés o atención que tenía cuando recién estaban saliendo, seguramente en la actualidad extrañas a ese personaje con el que iniciaste una relación, con el que te imaginabas teniendo una relación, entonces ahora te estás dando cuenta que ya no quieres estar con esa persona, que solo deseas que regrese su antigua versión.

Esto lo puedes notar porque siempre estás esperando a que cambie o que se adecúe a tus deseos o sueños, entonces frecuentemente le haces reclamos por lo que es o lo que hace. El problema es que esto puede ser algo que se le salga de las manos y lo correcto sea terminar, además, recuerda que nadie va a ser 100% lo que soñamos.

Quieren cosas diferentes

Cuando no tienen un proyecto como pareja a futuro lo más probable es que no tenga sentido seguir alimentado ese vínculo, sea a término lejano o corto. Sus gustos son diferentes, sus valores e intereses también lo son. Por ejemplo, cuando hablan de qué van a hacer el fin de semana siempre se les dificulta cuadrar algo que ambos quieran. Piensan en las vacaciones y hay una pelea para organizarse. Hablan del futuro y no coinciden.

Cuando no cuadran esas cosas y cada vez es más evidente que son opuesto, ¿para qué querer seguir juntos? No es necesario estar siempre en pareja, abre tus horizontes, date un tiempo en solitario, revalúa lo que quieres para tu vida.

Das pero no recibes nada a cambio

Sientes que cedes, comprometes y te sacrificas por él o ella, por su felicidad, por su bienestar, haces las cosas que a esa persona le gustan, te adaptas y te moldeas a su realidad. Prefieres no quedar con tus amigos para hacer algo que él prefiere, incluso un plan con el que no te sientes tan cómodo o cómoda aceptando.

Pero él no nota esos detalles, y si los nota no los valora, ni siquiera se preocupa por alimentar la relación, está muy ocupado con sus otros intereses o responsabilidades. Esto no es amor, es otra señal para aceptar lo que es inminente.

Lo negativo es más importante que lo positivo

Siempre están más concentrados en la pelea, en lo negativo, en lo doloroso y lo que les impide crecer como pareja, en vez de preocuparse en saber cómo ser más amables y amorosos con el otro.

Como ya no te gusta cómo te trata y sientes que te obliga a hacer cosas que no quiere, la relación solo representa cosas negativas, pero aquí hay que prestar mucha atención, si no hay confianza, si solo se critican es muy posible que estén en una relación tóxica, aquí se recomienda salir de ahí antes de que las cosas sean más difíciles o violentas.

Cuando cruzan ese límite en el que ya no hay respeto, te miente, te humilla, te desprecia, solo se piensa en la venganza para hacer sentir mal al otro, por más de que digan que van a cambiar, es más que claro que decir adiós es la mejor decisión de todas.