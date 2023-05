5 tips para que tengas éxito en las apps de citas siendo introvertido

Navegar el mundo siendo un introvertido puede ser algo bastante difícil y cuando se habla del mundo de las citas ni se diga, ¿cómo abrirse a una persona nueva cuando sientes toda esa ansiedad social que no te permite expresarte?

También te puede interesar: 4 razones por las que es más difícil conseguir pareja en la era digital

Aquí encuentras más contenidos como este

Sabiendo lo complejo que puede ser usar una app de citas para aquellos con menos habilidades sociales, la psicóloga Viviane Hähne colaboró con Tinder para crear una guía dedicada a estos personajes y así tengan mejor rendimiento a la hora de conocer personas en línea. Antes de continuar, ten presente que esto no es para que sea menos introvertido o te conviertas en otra persona, más bien es sobre trabajar con lo que ya tienes.

¿Cómo identificar a un introvertido en las apps de citas?

El perfil de la persona es lo más evidente, de acuerdo con Tinder el término “introvertido” tiene tres veces más probabilidades de aparecer en la biografía que “extrovertido”. Según Hähne, muchos introvertidos quieren que su forma de ser sea más visible. Si lo hacen explícito en su biografía pueden tener más confianza y evitar malentendidos. Es preciso aclarar que los introvertidos no son arrogantes, más bien reservados.

Otra señal de que una persona es introvertida es que este tipo de personas generalmente tienden a buscan amistades. Los psicólogos dicen que a los introvertidos les cuesta más crear vínculos con otras personas, entonces una amistad puede ser el inicio o la base para una relación prometedora.

Una tercera pista es notoria después de dar match, la persona en cuestión suele mantener conversaciones más largas a través de mensajes y prefiere no conocerse en persona tan al principio. Tinder dice que una cuarta parte de los introvertidos son más de chatear por un tiempo considerable, pues antes de tener una cita presencial, prefieren asegurarse de con quién están tratando. En comparación, los extrovertidos, son más rápidos a la hora de establecer un encuentro real y prefieren una llamada o videollamada para ir conociendo a la otra persona.

Si te reconociste con los rasgos mencionados previamente, a continuación, te compartimos algunos tips para tener una mejor experiencia.

¿Cómo levantar en las apps de citas siendo un extrovertido?

1. No dejes de ser tú mismo/misma

Puede que esto suene cliché, pero no deja de ser real al ser una de las bases más importantes en este tipo de entornos. En las redes es muy fácil fingir ser alguien más, pues allí siempre vemos qué es lo ideal o lo más estéticamente agradable. Si no te gustan las discotecas o los festivales de música no tienes que decir que sí los amas. Seguramente hay más personas que sienten o piensan lo mismo que tú y es ahí donde lograr una verdadera conexión, al compartir cosas.

2. Los límites son importantes

Cuando eres un introvertido es posible que tengas unos límites muy claros que los demás desconocen, porque pueden que no sean comúnmente aceptados por la sociedad. Entonces, si no quieres que la primera cita sea en un lugar muy concurrido es mejor que lo dejes claro desde el principio. Recuerda que si aceptas estar en una cita en la que no te sentirás cómodo lo más posible que suceda es que la termines cancelando a último segundo.

3. Cancelar a último minuto es un gran error

Claro que dar ese paso de conocerse en la vida real es duro, pero, aunque no lleguen a ser nada, es un ejercicio interesante e importante, si no lo haces solo estás reforzando tus comportamientos llenos de inseguridades, el “comportamiento de evitación”. Entre más citas tengas más fácil será para ti eventualmente. Al final te darás cuenta que no era tan grave como imaginabas.

Además: Este lugar se está poniendo de moda para tener la primera cita

4. Evita caer en conversiones triviales

Un miedo que puedes sentir es que las charlas lleguen a silencios incómodos, pero eso en ese afán puedes caer en conversaciones sin sentido. Para evitar ambos, lo que puedes hacer es pensar preguntas y temas de conversación que puedes sacar de antemano. Puedes revisar con anticipación su perfil, sus fotos, sus datos, si muestra algún gusto en particular, cualquier ápice que sirva para generar una nueva conversación.

5. Piensa en tu experiencia

Haz un recorrido por las citas que ha tenido y revisa qué te gusto y lo que no, las citas malas también te pueden enseñar cosas, además, no necesariamente puede que se haya debido a la persona, puede que haya sido el ambiente o el momento. Si no has tenido muchas citas, piensa en los buenos ratos que pasas con tus amigos, qué hicieron, cuál fue el contexto, qué es lo que más te gusto, piensa en todos esos datos que pueden serte útiles para la próxima cita romántica.