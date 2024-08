7 red flags en hombres que no puedes ignorar en tu relación

Es importante que identifiques el hombre con quien te gustaría estar, y para eso, es clave que comiences analizando qué es lo que no quieres de tu pareja. Por eso saber cuáles son las red flags en hombres te permite poner en cintura tus negociables y no negociables en un vínculo amoroso.

¿Qué es una red flag?

Las red flags o banderas rojas son el término que se creó para hacer referencia a ese conjunto de señales o alertas en el comportamiento de una persona que te avisan que no es la indicada para tener una relación sana. Pueden ser vistas como un spoiler de lo que te espera conociendo a esa persona.

7 Red flags en los hombres

Primera red flag:

Si en las conversaciones que tienen los dos él solo habla de él, esa es una gran red flag, pues se trata de una persona egocéntrica que no muestra interés por ti y puede estar invalidando tus ideas y emociones.

Segunda red flag:

Si el hombre terminó recientemente una relación con su expareja, con la que duró varios años, no puedes quedarte. Esa conducta es una alerta de que él puede estar utilizándote para superar a su pareja anterior.

Tercera red flag:

Si te hace comentarios pasivo-agresivos, por ejemplo, cuando estén cenando te diga “te vas a comer todo eso”, son muestras de agresividad que así los haga ver como comentarios normales, te está generando daños emocionales.

Al comenzar una relación, es crucial conocer bien a la persona con la que estás compartiendo tu vida. Por eso, es esencial estar atenta a las red flags que podrían indicarte que es mejor alejarte a tiempo.

Cuarta red flag:

El control excesivo también es una gran red flag. Si está pendiente todo el tiempo de a quién le estás escribiendo, con quién estás saliendo, a qué hora y dónde llegas, son comportamientos que no debes permitir porque no son sanas, incluso pueden ser muy riesgosas. Los celos no son una prueba de amor, sino de desconfianza.

Quinta red flag:

Que te bombardee de amor en los primeros días de conocerte, acciones desde darte regalos todo el tiempo hasta decirte que eres el “mor de su vida” a los tres días de verse, son conductas que se han relacionado con comportamientos de manipulación. Es casi cantado que luego esta persona tan dadivosa va bajando la atención y te culpa por hacerlo.

Sexta red flag:

Si no se hace responsable de sus errores, dice no equivocarse e incluso te termina culpando a ti, es una gran señal para que salgas de ahí, porque puede ser una persona con una gran inmadurez emocional.

Séptima red flag:

Si ha tenido muchas relaciones tóxicas y siempre habla mal de sus exparejas, es porque él era el tóxico de la relación y sin duda debes cortar cualquier posibilidad de seguir con él.