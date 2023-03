¿Cómo escoger el juguete sexual perfecto?

Tradicionalmente la sexualidad ha sido limitada a la intimidad de dos personas dentro de cuatro paredes, a pesar de que este aspecto importante de la vida es mucho más amplia y diversa. Sin embargo, en los últimos años la sociedad ha ido avanzando poco a poco para que se den a conocer otros recursos a la hora de hablar del placer sexual.

Así es como se dio la era dorada de los juguetes sexuales, o cómo olvidar cuando el personaje de Charlotte, en la serie ‘Sex and the City’, se obsesionó con el efecto que le daba su vibrador de conejo. A pesar de que han tenido cierta controversia, lo importante es ver estas herramientas como un complemento al acto, mas que no que gire netamente alrededor de estas.

Si todavía te cuesta arriesgarte a la experiencia de los juguetes eróticos, Cromos conversó con el sexólogo y autor Ezequiel López Peralta para conocer qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de adquirir el adecuado.

Para empezar, el argentino compartió sus recomendaciones dedicadas a las personas que quieren empezar a aventurarse en el mundo de estos productos:

“Lo importante es que cada quien sepa qué busca en un juguete sexual, si busca una fantasía determinada, si busca un estímulo específico, o un estímulo más de penetración vaginal, anal, estímulo externo de clítoris, de perineo, de pezones. Tenés que tener muy claro qué es lo que buscás y a partir de ahí elegir. Si utilizás específicamente un vibrador, que entre las mujeres los que más se utilizan son los succionadores de clítoris y demás, la recomendación es ir de menor a mayor, usar al comienzo la velocidad más baja, usar lubricante de agua para evitar irritaciones y sea más placentero, inclusive el primer contacto con el clítoris, siendo una zona sensible con tantas terminaciones nerviosas, se recomienda usar una toalla encima, o sea, entre el clítoris y el vibrador, para que no sea una situación muy chocante al comienzo, luego de eso se busca cuál es el punto justo”.

Continuando con la conversación, el experto también mencionó, dependiendo de las necesidades de cada persona, cuáles son esos tips para escoger el juguete sexual “perfecto”:

“El juguete sexual perfecto tiene que ver con lo que cada persona necesite, no hay un juguete ideal para todas las personas, si bien hay algunas modas, en este momento son, en el caso de las mujeres, los succionadores, en el caso de los hombres hay unos masturbadores que incluso simulan el sexo oral, o el coito vaginal, o el coito anal. Depende de la búsqueda que vos estés haciendo, los juguetes sexuales son una variante muy importante, pero también están los intensificadores que forman parte de las ayudas sexuales, lubricantes de calor, de frío, los que provocan una sensación de cosquilleo agradable, mentolada, que da lugar a una irrigación mayor, sobre todo en el clítoris. Es buscar dentro de este tipo de ayudas cuáles son las que se acoplan tu búsqueda y necesidades”.

Como mencionaba López, el mercado ofrece una basta oferta, vibradores, dildos, succionadores, tapón anal, cuentas anales, pinzas para pezones, esposas, etc. Además de esto, ten presente que hay algunos ingredientes de los que debes huir.

Revisa que el material del juguete no sea poroso, de lo contrario será muy difícil de limpiar posterior a su uso, será muy fácil que se acumulen bacterias, aunque no te des cuenta, y termines con una infección o irritación.

También debes asegurarte de que el producto no contenga ftalatos (phtalates), ya que estos químicos (utilizados para ablandar el plástico) continúan siendo estudiados frente a los efectos que tienen en el organismo, siempre será mejor prevenir.

Por otro lado, los productos que son hechos de “piel”, como Fanta Flesh o CyberSkin, que son muy suaves y que dan esa sensación de piel, son altamente porosos, entonces ojo con las bacterias.

Lo más recomendable es recurrir a la silicona, que es segura para el cuerpo, es fácil de limpiar y puede utilizar con diferentes temperaturas, teniendo en cuenta el efecto de los lubricantes estimulantes. Para estar más seguro o segura, asegúrate que sea silicona médica que es las más segura, es más costosa, pero en esta cuestión es mejor invertir en calidad. Igualmente puedes usar plástico ABS que es más económico que la silicona quirúrgica, solo que es un material más duro y sin flexibilidad.