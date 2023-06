¿Cómo hablar con tu pareja cuando te molesta algo?

Sabemos que al estar en pareja no todo va a ser un paraíso o un lecho de rosas, y que va a haber algunos momentos donde él o ella hizo o dijo algo que te molestó, pero cuando decidimos enfrentarlo no podemos evitar ponernos a la defensiva, algo que termina en una pelea campal, que seguramente pudo haber sido manejada de otra manera. ¿Cómo puedes hacerte expresar mejor?

Se dice que es menor no tratar resolver los conflictos cuando tenemos la cabeza caliente, es decir, cuando estamos enojados. Ante esto, es mejor repensar la forma en la que nos comunicamos, y la experta en relaciones y coach de mentalidad Ivy Miller tiene varias recomendaciones.

¿Cómo hablar con tu pareja sin terminar en una pelea?

La experta expresó en un video de Instagram lo siguiente: “Hablar desde el análisis creará naturalmente oposición entre dos personas. Porque deja dos opciones: una, aceptar el análisis de la otra persona y admitir que eres ‘el malo’. Dos, defender tus buenas intenciones, de manera que tu dolor parece desestimado o minimizado”.

Luego Miller procede a explicar cómo se debe enfocar una conversación cuando algo nos molesta, “Sin darse cuenta, la mayoría de las personas, cuando están en momentos de malestar en sus relaciones, hablan desde el análisis”.

“Por ejemplo: ‘Fue muy cruel por tu parte no llamarme cuando dijiste que lo harías’. Esto no solo mantiene la conversación en un nivel superficial, sino que también la sitúa de forma natural en el contexto de estar de acuerdo o en desacuerdo, porque ahora la persona tiene que estar de acuerdo en que fue cruel o proteger sus buenas intenciones diciendo: No, no fue cruel, eso no es lo que pretendía”, agrega la experta.

¿Qué se puede hacer entonces?

En vez de partir de eso, Miller recomienda: “hablemos desde nuestra experiencia”, entonces pone este ejemplo: “Al no recibir tu llamada me sentí muy decepcionada y, sinceramente, un poco olvidada”, y añade: “Esto es lo que llega a la raíz del conflicto. El hecho de que algo que dijeron o hicieron provocó un dolor, aunque seguramente no lo pretendían. Ese dolor es en realidad lo que hay que atender”.

La coach menciona que la mayoría de personas no intentan de esta forma porque se pueden sentir “incómodos siendo tan vulnerables”, pero dice que esa honestidad ayudará a superar estos problemas, “Atender al dolor, no atender a si fue indiferente. Eso es lo que resolverá tus conflictos y evitará muchas discusiones”, concluye en el video.