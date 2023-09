¿Cómo hacer el amor? Mira 7 consejos para hacerlo toda la noche

Cada día más personas se unen a la experiencia del sexo tántrico. Este es tal vez un sueño, o una fantasía para algunos, puede sonar imposible o hasta agotador, pero la verdad es que sí es realizable, sin embargo, debe existir para lograrlo un gran nivel de conocimiento de nuestro cuerpo y comprensión de la pareja, es uno de los consejos que veremos en este artículo.

"El buen sexo no es algo que se relacione con el tiempo, ni con la pareja, es algo incontrolable". Fotografía por: Pexels

El escritor, sexólogo y médico Rafael Duque más conocido en redes como @seducarte nos cuenta cuáles son los consejos que debemos tener en cuenta para tener un encuentro placentero único en pareja.

“Sin embargo, antes de iniciar con los consejos, hay que aclarar que el buen sexo no es algo que se relacione con el tiempo, ni con la pareja, es algo incontrolable. Y ahí está la clave, en dar por sentado que ya tuvimos la mejor noche nuestra vida, para lograr mejores encuentro, cada vez debemos eliminar obstáculos que distraigan nuestra atención y volvernos más receptivos hacia el placer, y sobretodo más abiertos a experimentar cosas nueva”, comentó el especialista.

Alejarnos de la rutina y no mirar el reloj es tal vez ese empujón que necesitamos para arrancar:

7 consejos para saber cómo hacer el amor toda la noche

1. Controla tu deseo

No midas el entusiasmo por impulsos pasionales. Elimina las imágenes del sexo salvaje e incontrolable y corto de las escenas eroticas. Lo importante no será la intensidad, ni que rápido avanzamos o llegamos al orgasmo, la idea es perder la noción del tiempo centrados en el placer, olvidando todo lo aprendido sobre sexo. No sigas una guía, ni te compares con modelos.

2. Conoce tu placer

El autoconocimiento siempre será el pilar del placer, entre más sepas lo que te gusta, te detona y tus límites, más conectado estarás contigo y más fácil será adaptarte a lo que tu pareja requiere de ti durante el sexo.

El explorar cuerpo y darte placer, mientras estás en pareja, nunca será egoísta, porque el fin es el mismo, compartir y complementar la experiencia. Sin abandonar tus zonas erógenas extra genitales durante el proceso.

3. Modera tu ansiedad

Ve lento y atento, ralentiza cada paso de la seducción. No pases rápido por ninguna zona erógena

Baja el ritmo de la penetración tanto en número como en velocidad. Activa la cámara lenta sin perder contacto visual en lo posible, sé que puede parecer ridículo y hasta aburrido, pero ese control elevará el deseo al máximo haciendo que el desenlace final sea sorprende. Recuerda a menos velocidad, más se amplifica cada sensación.

4. Usa todo tus sentidos

Crea una ambiente de intimidad, fíjate en los detalles, maximiza tus sentidos concéntrate en cada uno.

Desgenitaliza la relación con tu pareja, observa su cuerpo con deseo, usa un buen perfume o colonia, saborea su piel, respira duro y haz ruidos si hay placer, toca a tu pareja con diferentes intensidades, y también estimula los sentidos en el ambiente.

Luces bajas no apagadas, esencias y aromatizantes no muy fuertes, chocolate, fresa, arequipe, leche condensada, cerezas, música suave , sábanas frescas , aceites calientes o hielos.

Usa tu imaginación y combina los sentidos, puedes también bloquear algunos para maximizar por momentos otros.

5. Expresa tu deseo

No temas encontrar conexión o sentirte vulnerable, haz contacto visual con tu pareja. Ve a tu ritmo y respeta el ritmo del otro, trata de estar en calma. Una mirada intensa y duradera puede ser lo más sexy de la noche, dile cuanto la o lo deseas de forma verbal. No temas tocarle.

6. Enfócate en el placer

No distraigas tu atención con cosas del ambiente o con tus problemas internos, habrá luego tiempo para ello. Dedícale el tiempo y la atención en totalidad. No hay que distraerse o se perderá conexión , si lo hace vuelve pronto y enfócate en lo que sientes, y exprésalo en forma clara y grata ahí viene el siguiente consejo

7. Exalta a tu pareja

Si te decimos que el sexo tántrico anima a que veas a tu pareja cómo algo para adorar es por que es así. Ya que es poco probable que tengas el mejor sexo de tu vida con alguien que apenas te atrae. Valora cada acto que haga y recíbelo con aprecio y gratitud.

En conclusión

No importa cuánto dure el acto sexual, no es una maratón , el sexo durará lo que el deseo de conectar dure

El sexo no trata de genitales, ni mucho menos de orgasmos. Aveces será aun más intenso todo lo relacionado con la seducción, los largo besos, la caricias, los abrazos fuertes , y los coqueteos ... que en realidad es todo aquello lo que da fuerza a tu energía sexual.