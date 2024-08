ABC de cómo y cuándo se puede tomar la pastilla del día después

La pastilla del día después, también conocida como píldora anticonceptiva de emergencia, es una opción eficaz para prevenir un embarazo no deseado después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o tras un fallo en el método anticonceptivo utilizado. Sin embargo, es crucial conocer los plazos para su correcta ingesta, ya que su efectividad disminuye con el tiempo.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la pastilla del día después?

Para maximizar su eficacia, es recomendable que la pastilla del día después se tome lo antes posible después del coito. Las primeras 24 horas son críticas, ya que en este período su efectividad puede alcanzar hasta un 95%. Si se toma entre 24 y 72 horas después, su eficacia disminuye a un 85%. Aunque aún puede tomarse hasta cinco días (120 horas) después de la relación sexual, su efectividad es significativamente menor a partir del tercer día.

Es importante destacar que la pastilla del día después funciona principalmente inhibiendo la ovulación, lo que impide la fecundación. Si el óvulo ya ha sido liberado y fecundado antes de tomar la pastilla, esta no será efectiva. Además, su efectividad puede verse afectada por el momento del ciclo menstrual en que se tome, así como por factores individuales como el peso corporal.

¿Cómo se consumen las pastillas del día después?

Para garantizar una mayor protección, es aconsejable que las mujeres sexualmente activas que puedan necesitarla la tengan a mano, especialmente si no están utilizando un método anticonceptivo regular.

No obstante, su uso frecuente no es recomendable, ya que puede alterar el ciclo menstrual y no es tan efectivo como otros métodos anticonceptivos regulares.

Efectos secundarios y consideraciones de la pastilla del día después

La pastilla del día después es segura para la mayoría de las mujeres, aunque puede causar efectos secundarios como náuseas, mareos y desajustes en el ciclo menstrual. No se debe usar como método anticonceptivo habitual, y es crucial leer las instrucciones y consultar a un profesional de la salud si hay alguna duda o preocupación.

Así, la pastilla del día después es una herramienta valiosa en la anticoncepción de emergencia, pero su efectividad depende en gran medida del tiempo de ingesta. Para evitar riesgos, siempre es mejor tomarla lo antes posible y no reemplazarla por métodos anticonceptivos regulares.

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.