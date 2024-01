¿Cuáles son los mejores horarios para conocer gente en Bumble?

Conocer gente, en plan romántico, o incluso en una tónica más casual, no siempre es una tarea sencilla, y no se trata de que no seas tan atractivo o interesante, pues hay varios factores que pueden influenciar, específicamente si usas aplicaciones de citas, como Bumble, que se ha convertido en el gran contendiente de otras propuestas como Tinder.

Frente a esos aspectos que tienen que ver con qué tanto éxito tenemos en este tipo de contextos, está el de los horarios, pues todo parece apuntar a que la hora influye bastante en lo que “levantamos”.

Esta dating app tiene varias opciones para sacarle provecho a la experiencia, especialmente cuando eres Premium, como BestBees, Best Artist y utilizar los filtros avanzado, o una búsqueda más privada con el Modo Incógnito. Pero más allá de eso, para rematar funciona mucho tener en cuenta los mejores momentos para “ligar”, a continuación, te contamos qué opina la plataforma al respecto.

Según los datos y estadísticas de Bumble, estas son las mejores horas y días para conocer gente:

Lunes: 8-9 de la noche

El primer día de la semana es el que más movimiento tiene en la aplicación, pues muchas personas se encuentran planeando sus citas para el resto de la semana.

Martes: 9-10 de la noche

Este es un muy buen día, los usuarios suelen estar relajándose en sus casas en este horario, si quieres hacer que tu perfil se destaque puedes enviar un Cumplido, una excelente manera de romper el hielo.

Miércoles: 7-8 de la noche

El ombligo de la semana es idóneo para confirmar cuáles serás tus dates en los siguientes días, puedes intentar hacer una videollamada para que se puedan conocer mejor, y que no sea todo texting.

Jueves: 9-10 de la noche

¡Ya casi llega el fin de semana! Este es un buen día para hacer amigos, un buen momento para explorar las diferentes opciones con las que cuenta Bumble, como lo es el Modo Incógnito, con el que solo las personas que te gustan son las que te pueden ver.

Viernes: 6-7 de la noche

Ya la gente está en modo fin de semana, entonces si lo usas muy tarde seguramente no lograrán mayor conexión.

Sábado: 3-4 de la tarde

Previo a arreglarte para lo que hayas planeado en la noche, la tarde es una buena oportunidad para conectar con nuevos perfiles, o retoma esas conversaciones pendientes, o también refrescar tu perfil con nuevas fotos o perfiles.

Domingo: 2-3 de la tarde

Luego de haber salido del brunch de amigos o el almuerzo en familia, esos tiempos muertos son perfectos para conocer gente.