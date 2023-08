Delusionship, el controversial tipo de relación que se populariza en TikTok

En TikTok se suelen viralizar tendencias y términos relacionados con las relaciones románticas, como sucedió hace un tiempo con situationships, y ahora la nueva palabra a aprender es la delusionship, ¿de qué trata? Aquí te contamos más.

Cuando padeces una delushionship es cuando estás teniendo una conexión imaginaria con alguien que te está empezando a gustar, un producto de tu imaginación, claro está, pero que puede tener algunos efectos positivos.

Aunque suene algo extraño y exagerado, lo más probable es que ya te hayas familiarizado con este concepto en algún momento, solo que tal vez no sabías que se le daba ese término.

¿Cómo saber si estás en una delusionship?

Si necesitas identificar las señales de que estás experimentando ese tipo de “relación” hazte las siguientes preguntas: ¿Estás fantaseando con alguien aunque no son nada? (Especialmente si apenas se están conociendo), ¿Has pensado en cómo sería la vida juntos y solo han tenido una cita? ¿Has dejado de salir con otras personas porque desde ya piensas que él o ella es la indicada? Si respondiste afirmativamente en al menos una, lo más posible es que estés en una.

¿Qué es delusionship?

La doctora Caroline West, es una coach de citas de la app Bumble, y define este término como: “es el enamoramiento que sientes por alguien con quien no tienes una relación establecida: alguien que ves en el tren todas las mañanas, o alguien con quien has hecho match en una aplicación de citas, pero con quien aún no has quedado”.

Lo que podemos decir es que delusionship es la forma con la que, en 2023, llamamos a cuando estás pensando mucho, tal vez demasiado, en alguien que te gusta, pero con quien todavía no tienes nada y apenas estás conociendo. El término ha causado gran acogida en redes sociales, en TikTok su etiqueta es de más de 16 millones, con miles de videos de personas que hablan de sus experiencias.

¿Es bueno o malo tener una delusionship?

Si te preocupa que esto pueda ser negativo para tu salud emocional o mental, relájate, la doctora Caroline West explica que no tiene por qué ser así, “Está bien soñar despierto con personas y relaciones potenciales”.

Una forma en la que puedas entender una delusionship es como una forma de probar a esa persona, una manera de saber si encaja en tu vida y lo que deseas en una pareja. “Tener confianza en ti mismo y reconocer el valor que podrías aportar a una relación romántica está muy bien”, dice la experta, pero "

Aunque advierte: “puede ser muy fácil dejarse llevar por la idealización de una relación o de nuestras interacciones con otra persona”, esto quiere decir que tal vez te estás haciendo una idea que no es real sobre él o ella.