Entender el universo trans, ¿por qué la etiqueta transexual es tan problemática?

La comunidad trans sigue siendo el sector más vulnerable, las mujeres y hombres trans siguen siendo los más violentados, por ejemplo, Naciones Unidas dice: “El promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica se encuentra entre los 35.5 y los 41.2 años, mientras que la esperanza de vida general es de 75 años”, y la Corporación Caribe Afirmativo dice que los asesinatos y la violencia al sector se redujo en 2022, pero siguen presentado cifras alarmantes, no más entre 2021 y 2022 fueron asesinadas 55 mujeres trans.

Por otro lado, culturalmente hemos visto en los últimos años cierto cambio positivo para las personas trans, Ángela Ponce, mujer trans representando a España en Miss Universo 2018, ‘Euphoria’, una de las series más exitosas protagonizada por otra mujer trans, Hunter Schafer, o más recientemente, la creadora de contenido Wendy Guevera ganando un reality de Televisa, ‘La Casa de los Famosos’.

Sin embargo, sigue habiendo desinformación sobre estos sectores sociales y todavía se suele caer en graves errores a la hora de enunciar o referirse a estas personas, si bien las etiquetas trans o transgénero son bastante comunes, el término transexual continúa siendo utilizado sin considerar el lado negativo que inocentemente esconde.

Para empezar, hay algo interesante que debemos tocar, por ejemplo, al hablar de comunidad LGBTIQA se pueden tocar complejidades ya que esta sombrilla de siglas cubre tanto orientaciones sexuales como identidades de género. Entonces es aquí cuando también tenemos que aprender a diferenciar orientación sexual de identidad de género, la primera se refiere a quién te atrae, por ejemplo, un homosexual se siente atraído por personas de su mismo género; mientras que la identidad de género habla de quién eres tú, hombre, mujer, no binario, etc.

¿Qué es ser transgénero?

Generalmente este término se utiliza par describir personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no les pertenece, rechazan el sexo que les fue asignado al nacer. Entran en un tránsito para evidenciar y vivir esa identidad verdadera y deseada.

Cromos conversó con la psicóloga Joa Lizarazo, una mujer trans que al respecto dice: “si soy una mujer trans y quiero expresar mi género puedo usar tacones, puedo usar faldas, puedo usar maquillaje, que no es que si no lo haga dejo de ser una persona trans, sino que también son actos ‘performativos’ que reafirman mi género, que cuando yo lo hago la sociedad también puedo ponerme un rotulo, aunque los tránsitos no están encaminados a que yo tenga una identidad más legible ante la gente, pero sí influye en cómo expreso mi género a la sociedad”

“Lo entiendo como una persona que ha decidido pasar al otro río de la experiencia de las identidades de género teniendo en cuenta que el río es ese transitar entre el género, donde se podrían encontrar las personas queer, no binarias que transitan más libremente o que disfrutan de fluir hacia un lado o del otro del río sin querer estar permanentemente en una de las dos orillas. Yo en particular transité el género, soy una persona transgénero porque decidí pasar de la orilla del ser mujer a pasar a la orilla de ser hombre, de identificarme como hombre y reconocer que esa es la identidad que yo deseo”, dice el antropólogo, Gecko Gómez, un hombre transgénero.

Por su parte, ANGEL A ANGELE, una antropóloga trans no binaria, afirma: “para mí ser trans es un acto de resistencia, pero más allá de ser un acto de resistencia es un acto de goce, un acto consciente de resistir, pero también de disfrutar y gozar, si bien es igual de importante reconocer que ser una persona transgénero hay una cantidad de espectros y un abanico de posibilidades, son todas esas personas que no se reconocen con su sexo asignado al placer”.

¿Qué es ser transexual?

Este término es utilizado para referirse a una persona cuya identidad no concuerda con el sexo que nacieron, entonces en su tránsito recurren a una modificación de su cuerpo para sentirse satisfecha, ahí es cuando se habla de la cirugía de reasignación. Sin embargo, este término ha sido la excusa para invalidar los otros espectros de la población trans y mantiene la conversación exclusivamente sobre lo genital.

Lizarazo agrega: “A mí, en lo personal, me raya el concepto de transexual porque antes la palabra transgénero no existía sino que era solamente transexual porque se tenía esta noción de que el tránsito se termina cuando tú te haces una reasignación genital, entonces las mujeres transexuales eran las que tenían una vaginoplastia y ahora la apuesta es al hecho de que existen mujeres con pene y hombres con vagina también, entonces más que transexual es la palabra transgénero, este es el término que abarca todas las expresiones e identidades trans sin que tengan que pasar por un proceso de modificación de sus genitales. También transexual hacía referencia a las intervenciones quirúrgicas, estar en hormonas y eso ahora es como que no tienes que estar en hormonas para ser reconocida como una persona trans, ahora, más que de hablarse de transexual, se habla de experiencias de vida trans, o la palabra transgénero”.