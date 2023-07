Erika LaBrie, la mujer que tiene objetofilia y que se “casó” con la Torre Eiffel

La sexualidad es tan extensa que existen diversas parafilias en las que las personas se sienten atraídas por diversos objetos, situaciones o escenarios, por ejemplo, cuando alguien experimenta una objetofilia y resulta desarrollando emociones por elementos inmóviles.

Este tipo de historias las hemos visto retratadas en el cine, como es el caso de ‘Esa Sensación’, que un personaje se enamora de objetos de la ciudad; ‘Crash’, donde una persona siente placer al frotar sus genitales contra automóviles; también está ‘Lars y la Chica Real’, que muestra a un Ryan Gosling enamorado de una muñeca.

De acuerdo con Ivane Salud, una parafilia “es la presencia de conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio de forma repetida e intensa que, en ocasiones, implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja”.

Como ya mencionamos previamente, entre esos gustos particulares se encuentra la sexualidad objetal u objetofilia, la cual consiste específicamente en la atracción sexual o romántica enfocada en cosas.

El curioso caso de Erika LaBrie

Un caso que vale la pena destacar es el de Erika LaBrie, uno de los ejemplos más populares a nivel mundial. Ella tiene 51 años y a lo largo de su vida ha desarrollado sentimientos por un arco de flechas, la Torre Eiffe, una valla de madera, entre otros objetos. De hecho, fundó la Objectùm-Sexuality Internationale, una organización que reúne a personas que pasan por la misma situación que ella.

La protagonista de esta historia nació en Estados Unidos y antes de ser famosa por su amor, literal, por objetos inanimados, se había unido a la Academia de la Fuerza Aérea de su país natal. Parecía tener una vida común y corriente, hasta que en 2003 pasó por un suceso horrible, resulta que en una noche un compañero de la academia la agredió sexual mientras dormía. El cadete se le tiró encima para que ella no tuviera escapatoria.

Sin embargo, ella pudo defenderse, pues descansaba junto a una espada de entrenamiento de artes marciales, la puso a tiempo entre sus piernas y evitar que la situación pasara a mayores.

“Recuerdo que me desperté en medio de la noche y él me sujetaba por el cuello y me lamía la cara. Al principio no sabía quién era. No sabía qué estaba pasando. Estaba completamente oscuro”, recordó LaBrie en una entrevista a The Denver Channel.

Este ataque duró casi una hora, ella siguió contando la historia: “Tantas cosas estaban sucediendo tan rápido que no podía creerlo. Lo siguiente que supe fue que agarré la espada, la puse entre mis piernas y me hice una bola. Trató de salirse con la suya y yo simplemente me quedé así”.

Según un informe de 7NEWS Investigates, el agresor mencionó que esa noche le había preguntado a la víctima si quería hacer algo con él, ella lo rechazó. A pesar de la desagradable escena, el cadete no fue expulsado de la Fuerza Aérea.

Debido a esto, Erika LaBrie terminó desarrollando un fuerte trastorno del sueño y un “trastorno de personalidad”, por lo que eventualmente fue despedida del entrenamiento.

La historia no termina, la herramienta con la que se defendió la mujer se convirtió en un objeto cercano de seguridad que sería un detalle revelador de lo que más adelante le sucedería. “Realmente sentí que la única forma de dormir era si me aferraba a algo, como mi espada, porque eso era lo único que me protegía”, expresó.

Lance, su primer amor

Luego de lo que le sucedió en la Fuerza Aérea, Erika desarrolló un vínculo estrecho por un arco de flechas llamado Lance, por supuesto, ella estaba empeñada en ser una de las mejores arqueras de su país, después de todo pasaba todo el tiempo con este “ser querido”.

La estadounidense empezó a practicar tiro con arco recurvo y arco compuesto a finales de los noventa, pero solo hasta 2003, cuando la despidieron del ejército, pudo ganar su primer premio importante en una competencia de arquería.

Ella mostró gran destreza en este deporte, hasta logró romper el récord del equipo FITA con el equipo de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Target, en Nueva York, y fue parte del equipo nacional de tiro con arco compuesto en 2004 y 2006.

Su “boda” con la Tour Eiffel

Dejando de lado su amor por Lance, lo que realmente la llevó a ser conocida mundialmente fue cuando en 2007 habló públicamente de su compromiso con la Torre Eiffel. En ese año, la mujer celebró una ceremonia en la torre, acompañada de varios amigos. Tal era la relación que ella decidió llevar el nombre del monumento francés en su apellido, a partir de estas nupcias su nombre sería Erika La Tour Eiffel.

Erika visitó por primera vez la torre en 2004 y dice que fue amor a primera vista, conversando con ABC News ella explicó que fue una atracción inmediata e “innata” cuando vio los fierros que la sostienen. “Nos resulta perfectamente normal conectarnos en varios niveles, emocional, espiritual y también físico”.

Cuando el supuesto matrimonio cumplió dos años, LaBrie se presentó en ‘Good Morning America’ y confesó que pareja la empoderaba.

Años después, parece que superó su historia con la torre Eiffel y encontró un nuevo amor, un objeto más asequible, una valla de madera roja. “Para mí, las cercas son objetos muy peligrosos porque tienen una geometría tan perfecta”, dijo en un programa de TLC. “Definitivamente me atrae físicamente esta cerca y me gustaría conocerla mejor”, añadió. Después de eso no se le han vuelto a conocer otras parejas que sean objetos.