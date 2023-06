¿Es cierto que cuando un hombre eyacula poco es porque está siendo infiel?

La forma en la que medimos el desempeño de la otra persona en el sexo puede ser diversa, nuestro ego juega mucho en la cuestión y queremos brindar la experiencia más placentera posible. Cuando se está en una relación formal con un hombre, seguro has notado que a veces eyacula más y en otras menos, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede?

Lee también: Cómo decirle a tu pareja que quieres sexo si tienen problemas de comunicación

Aquí encuentras más contenidos como este

En el caso de que tu pareja eyacule menos de lo que normalmente acostumbra, una duda que puede llegar a surgir es si esto se debe a que tuvo intimidad recientemente, lo que sería una posible señal de infidelidad. A continuación, te contamos cuál es el motivo detrás de esta situación.

La opinión de los expertos en el tema

Cromos conversó con Fernando Rosero, médico especializado en salud sexual, para saber qué tan cierto es que cuando un hombre eyacula en menor cantidad es porque hace poco tuvo relaciones sexuales, esta fue su respuesta:

“Hay que leerle con pinzas, efectivamente, el reservorio testicular, la cantidad de líquido eyaculatorio depende de la frecuencia con la que uno tenga relaciones sexuales, si uno tiene relaciones dos o tres en la misma noche cada vez que eyacula la cantidad es menor de eyaculación”.

“El tiempo, la vida media de formación de los espermatozoides requiere de un tiempo, por lo tanto, digamos que sí puede ser cierto que tener menos eyaculación puede ser sinónimo de haber tenido una relación recientemente”.

Pero el experto explica que esto no es una regla que siempre suceda y que puede haber diversos casos y diferentes razones: “Sin embargo, hay que mirarlo con pinzas porque no todos los hombres eyaculan grandes cantidades, entonces digamos que un hombre puede eyacular poquito y no necesariamente tuvo o pasó por una relación sexual hace poco. Pero en términos generales diría que sí es cierto”, enfatiza Rosero.

Además: Cuatro décadas del estudio científico que describió el virus del VIH

Entonces, si bien en un caso general sí podría ser una prueba de que el sujeto tuvo recientemente sexo, puede que otros factores entren a jugar, como el estado de salud del sujeto en cuestión, es decir, una pobre condición física, una mala dieta, o una vida sedentaria; también los niveles de hormonas, qué tipo de medicamentos está consumiendo, la edad, etc.