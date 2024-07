Exnovia de Maluma se ha declarado pansexual: de qué se trata esta orientación

Maluma, nombre artístico de Juan Luis Londoño Arias, es un cantante que ha conquistado el mundo con su música urbana y su carisma arrollador. El nacido en Medellín desde temprana edad mostró su pasión por la música, lo que le ayudó a perfeccionar su talento.

Con su talento, carisma y versatilidad, se ha consolidado como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad, conquistando millones de fanáticos alrededor del mundo.

Por lo anterior, muchos están atentos a lo que pasa no solo en su entorno profesional, sino, en su vida personal. De hecho, muchos han podido que ha su vida ha llegado el amor de la mano de Susana Gómez, con quien tuvo una hija llamada Paris.

Maluma es uno de los artistas de música urbana más queridos de Colombia. Fotografía por: Instagram @maluma

Sin embargo, antes de ella Maluma tuvo una pareja que en la actualidad se ha hecho viral al confesar que es pansexual. Se trata Natalía Barulích, ¿sabes de qué se trata su orientación sexual? Acá te contamos lo que dicen los expertos.

Natalía Barulích, exnovia de Maluma, es pansexual

Han pasado casi seis años desde que Natalia Barulich y Maluma finalizaron su relación. No obstante, la vida personal de la modelo continúa generando interés entre sus millones de seguidores, y hace poco ella aprovechó la oportunidad para hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

En respuesta a un usuario que le preguntó sobre su orientación sexual en Instagram, la también expareja del futbolista brasileño Neymar aclaró que es pansexual. “Amo a las personas sin importar su género”, afirmó. “He estado enamorada de ambos, hombres y mujeres”, añadió.

Teniendo en cuenta lo que dijo la modelo, muchos se han preguntado sobre lo que es tener esta orientación y, según el portal especializado Planned Parenthood se utiliza para describir la atracción sexual y/o romántica hacia personas, independientemente de su sexo o género.

“A alguien pansexual le atraen las cualidades de una persona (su manera de pensar, personalidad, valores, humor, belleza, etc.), más allá de su género o sexo. Mejor dicho, siente atracción sexual o romántica por las personas por lo que son, por su individualidad y por ser únicas”, afirma el portal.

El término se utiliza a menudo para describir la atracción no importa si alguien es trans, cis, no binario, genderqueer, intersexual, etc., lesbiana, gay o bisexual, lo que importa es que la atracción, ¡eso es todo!