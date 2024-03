Hombres de 40 vs. Hombres de 50: ¿Con cuál es mejor tener una relación?

Como todos saben, tener una relación no siempre significa que va a durar hasta el final de la vida. En ocasiones, simplemente son una conexión entre diferentes personas con diversas experiencias.

Encontrar el compañero ideal es una búsqueda que muchos emprendemos en algún momento de nuestras vidas. Y aunque la edad no debería ser un factor determinante, la realidad es que las experiencias y expectativas varían según la etapa de la vida en la que nos encontremos.

¿Salir con un hombre de 40 o de 50?

Salir con hombres mayores puede traer muchos beneficios para ti así como algunos aspectos negativos que pueden fragmentar la relación.

Al comparar hombres de 40 y 50 años, podemos observar algunas diferencias que podrían influir en el éxito de una relación:

Hombres de 40:

Estabilidad: Muchos hombres de 40 ya han establecido su carrera profesional y se encuentran en una etapa de mayor estabilidad económica.

Entusiasmo: Suelen ser más activos y aventureros, con un espíritu joven que busca nuevas experiencias.

Familia: Algunos ya han formado una familia y tienen hijos, lo que puede ser un factor determinante para quienes buscan una relación con este fin.

Hombres de 50:

Madurez: Con la edad viene la madurez emocional, lo que puede traducirse en una mayor seguridad en sí mismos y en sus decisiones.

Experiencia: Han vivido más y acumulado experiencias que pueden enriquecer una relación en diversos aspectos.

Estabilidad emocional: Suelen ser más estables emocionalmente y menos propensos a dramas o juegos emocionales.

Si estas pensando en tener o ya tienes una relación con un hombre de 40 o 50 años, te damos a algunos datos sobre ellos. Fotografía por: GettyImages

Aspectos negativos de salir con hombres de 40 y 50 años

De acuerdo con el medio Univisión la energía sexual de un hombre cambia con la edad. “Sí es verdad que una persona mayor es mejor amante porque se dedica a complacernos y sabe cómo hacerlo, pero también tendrás que lidiar con otros aspectos, como el hecho de que se quede dormido tras cada orgasmos y los encuentros sexuales sean más esporádicos”.

Te hace sentir inmadura aunque él también sea un poco inmaduro

El mismo medio destaca que si llegan a tener alguna pelea o diferencias, “le será más fácil culparte siempre por inmadura en lugar de afrontar su responsabilidad. En resumen, cada vez que digas algo o te enojes, para él será una simple escena de niña, en lugar de darle importancia y hablarlo”.

Es más exigente

A pesar de entender la diferencia de edad en la pareja, “suelen olvidar que somos más chicas e inexpertas en varios aspectos, no porque queramos sino porque no podemos ir más allá de nuestras posibilidades, por lo que muchos hombres tienden a desesperarse y exigirte estés a su nivel”.

Sobre los hijos

Si quieres tener hijos, tal vez ellos ya no estén disponibles para ello y esta es una realidad, “ya sea porque ya los tuvo y ya vivió esa etapa o bien porque definitivamente a su edad ya no está para andar cargando bebés. Este es otro punto por el cual puede haber discusiones, sobre todo si todavía no eres madre y quieres serlo”.