La adicción al sexo podría ser todo un mito

Hace casi trece años salió ‘Ninfomanía’, de Lars von Trier, una historia que giraba alrededor de una mujer que era adicta a sexo y cómo su vida se desmoronaba a partir de sus impulsos. Hoy en día se sigue hablando de esta obra, aunque la palabra ninfomaníaca actualmente tiene una connotación negativa por su origen machista.

Pero más allá de esta película, la conducta sexual compulsiva o adicción al sexo es todo un tema actualmente entre la comunidad médica, ya no es claro si esta adicción es real o es un mito. A hoy no es un diagnóstico clínico, al menos en gran parte del mundo, no cifras de cuántas personas buscan ayuda médica por este problema.

Hay poca evidencia científica que verifique que una persona puede tener adición al sexo. Fotografía por: Getty Images

Poca evidencia

Desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, considerada una herramienta de diagnóstico importante en el mundo anglosajón, sus editores estaban pensando incluir la adicción al sexo en la última edición de su texto, pero al final lo rechazaron por la falta de evidencia.

Pero hay un sector que proponer incluir el término “comportamiento sexual compulsivo” en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el manual presentado por la Organización Mundial de la Salud.

Anteriormente también se consideró agregar la adicción al juego en la categoría de comportamientos compulsivos, sin embargo, quedó con el estatus formal de diagnóstico como adicción en 2013 junto con el trastorno por atracón, luego de que se presentó más evidencia. Entonces los expertos creen que esto también puede pasar con la adicción al sexo.

Actividad cerebral

En 2014 se publicó una investigación que indicaba que la actividad cerebral en los “adictos al sexo” cuando veían pornografía es parecida a la de los adictos a las drogas cuando veían su droga favorita.

La autora principal de ese estudio, Valerie Voon de la Universidad de Cambridge comentó a la BBC: “Éste es el primer estudio que se centra en personas que sufren estos desórdenes y que se observa su actividad cerebral, pero no creo que ahora entendamos lo suficiente como para decir que se trata, claramente, de una adicción”.

Calificar a una persona con adicción al sexo depende específicamente de lo que es considerado como una adicción, algo que no tiene una definición oficial aceptada.

En caso de ser una dependencia netamente fisiológicamente (y en caso de no obtener la recompensa le hace daño físico), el sexo “no puede ser una adicción”, dice Frederick Toates, profesor emérito de la Universidad Abierta de Reino Unido, él afirma que tener una definición más amplia daría más luces sobre el tema.

La búsqueda del placer

Dos puntos clave describen una adicción, según Toates, la búsqueda de una recompensa o de placer y la existencia de un conflicto alrededor de este comportamiento. La búsqueda de la recompensa es lo que muchos piensan que es lo que diferencia a una adicción de un comportamiento obsesivo compulsivo, aunque a simple vista pareciera ser muy similar.

La gente que padece una adicción quiere una ganancia a corto plazo, incluso si este sentimiento es menor que la pérdida en el largo plazo. A comparación de los que tienen un desorden obsesivo compulsivo, que muestran un comportamiento que no da ningún tipo de placer, según Toates.