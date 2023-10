La impactante razón por la que no debes usar tanga todos los días

La tanga, entre la categoría de ropa interior, juega un importante papel, no solo porque te hace sentir muy bien contigo misma, pero también por ser esa herramienta seductora para esos momentos sensuales y/o de faena con esa persona a la que quieras impresionar. Sin embargo, su uso continuo o constante puede traer unos puntos en su contra.

Lee también: Top 6 de los mejores aceites esenciales para atraer el amor

Aquí encuentras más contenidos como este

Si eres de las mujeres que suelen usar tanga, es importante que para sacarle el mayor provecho tengas en cuenta ciertas cosas, y así puedas evitar los efectos secundarios que pueden llegar a ser bastante incómodos.

Para empezar, aunque pueda sonar algo obvio, es muy importante dejar claro que estas prendas, es decir, tu ropa interior, deben ser elaboradas en algodón, que son más amigables con la piel de esta zona. Asimismo, es fundamental que mantengas una optima higiene en los genitales y otro punto a tener en cuenta es asegurarse de comprar la talla adecuada.

¿Por qué no deberías usar tanga todos los días?

Uno de los principales motivos por los que no es tan recomendable el uso diario de este tipo de ropa interior, sobre todo si no estás acostumbrada, son las rozaduras o irritaciones que se dan precisamente por el roce que hay entre esta tela y la piel, recordemos que la zona de los genitales tiende a ser más sensible.

Por otro lado, está el tema de las infecciones, ya que los roces que se dan cuando usas tanga pueden propiciar el transporte de las bacterias del ano a la vagina, entonces esto sería un puente de microorganismos que hacen que se desarrollen infecciones vaginales u hongos, igualmente, también se altera el pH de la zona íntima.

Además: Más del 60% de los colombianos está insatisfecho con su vida sexual

Asimismo, es importante toca el tema de las hemorroides, que serían otra consecuencia del uso a diario de estas prendas íntimas, recordemos que son unas inflamaciones de las venas, también conocidas como várices, que ocurren en la parte del recto o el ano, esto es más posible si usas las tangas tipo hilo dental.