La “regla del no contacto”, ¿la solución para cualquier ‘tusa’?

Sabemos que para nadie es fácil atravesar una ruptura romántica, es básicamente como un duelo, como cuando un familiar ha muerto y no volveremos a saber más de él. Pero este panorama de tusa no es tan trágico como la muerte y hay cosas que se pueden hacer para superar ese desamor, por ejemplo, esta la regla de “no contacto”, un método que puede ser bastante útil.

Para ser más exactos, “La regla de ‘no contacto’ es cuando no llamas, no envías mensajes de texto o mensajes a un ex de ninguna manera después de la ruptura. Incluye no hablar con sus amigos o familiares sobre ellos o la ruptura en sí”, explica Lee Wilson, entrenador de citas y rupturas.

Lo bueno de esta técnica es que le permite a la persona volverse más consciente respecto a las cosas que siente, las heridas y todo el dolor que genera la idea de seguir en contacto con esa persona que ya no está en su vida, así explica la entrenadora de sexo y duelo Breeshia Wade.

Frente a este tipo de situaciones sentimentales, “el dolor puede ser tan palpable que haremos cualquier cosa para aliviar el dolor en un momento dado, incluso si esa acción inmediata conduce a un sufrimiento mayor a largo plazo”, agrega la experta.

Cuando no hay algún tipo de contacto, es posible reconocer lo que significa para ti esa pérdida, darte un espacio para lamentarlo y sentirlo propiamente, enfrentarte realmente a lo que es la llamada tusa, y más adelante puede haber un lugar para que surja algo nuevo, también recomienda Wade.

Hay ocasiones en que el sujeto se engaña a sí mismo mientras experimenta el despecho, pensando en si hay posibilidades de volver con su antigua pareja, por ejemplo, le escribe mensajes de texto, lo busca y le persuade para que regresen, el problema es que este tipo de contacto representaría un problema más grave a largo tiempo. Entonces se recomienda la separación absoluta lo más pronto posible y hacerse la idea que esa persona ya no estará ahí para usted.

¿Cómo tomar la decisión definitiva?

Tampoco sirve negar que la relación no estaba funcionando, es mejor empezar a hacerse la idea de que tu vida estará mejor sin su presencia, es importante tener el valor para siempre seguir adelante, recuerda que en la vida todo pasa y habrá un futuro en que todo sea más fácil y mejor. Wade sugiere que la regla de no contacto ayuda a experimentar y transformar el dolor en vez de distraerlo o ignorarlo.

Seguro que es difícil borrar el número de esa persona, bloquearlo en redes sociales y eliminar todos los contactos relacionados a él o ella, familiares o amigos. Pero esto es algo que vale la pena, es importante acabar con toda posibilidad de un contacto y matar el deseo de reconciliarse.

Ese es el primer paso, uno de los más difíciles evidentemente, pero ya verá como superar el desamor luego de esto será más sencillo, pero si te resistes será más difícil entender que ya no son nada. Tampoco es un buen momento pensar en la posibilidad de que sean amigos, por ahora concéntrate en el duelo y más adelante podrás tomar la decisión de si vale la pena ese tipo de relación amistosa.