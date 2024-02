¿Qué alimentos comer para mejorar la calidad del semen?

Cuando se habla de la calidad del semen de un hombre normalmente se refiere a qué tan fértil es el individuo. Todo esto depende principalmente al estilo de vida de la persona, especialmente sobre cuál es la dieta que lleva, los alimentos que suele comer.

¿Cuáles son los parámetros que definen un esperma saludable? La concentración de células espermáticas en una muestra, el tamaño y la forma de estas células en una muestra, así como la movilidad del esperma y el volumen del semen.

Para que tu esperma sea de buena calidad y cumpla con todos los parámetros, a continuación, te contamos cuáles son los alimentos que debes incluir en tu alimentación diaria.

Vitamina A

Uno de los alimentos con mayor porcentaje de esta vitamina es la espinaca, que es muy buena en mejorar la calidad del semen, ya que ayuda en la formación de esteroides andrógenos, fundamental en la creación de las células sexuales.

Vitamina B12

En compañía de la vitamina B9 hacen la dupla perfecta para mejorar la calidad del esperma, asimismo, diversos estudios certifican que esta vitamina ayuda con la movilidad de los espermatozoides y además, reducen el daño del ADN en las células espermáticas. ¿Qué comer? Una muy buena fuente son las almejas.

Vitamina C

Los alimentos que son ricos en esta vitamina son populares por sus antioxidantes, que son muy buenos a la hora de mejorar la movilidad de los espermatozoides. Entre las opciones están los cítricos como la naranja, pero también los arándanos y los pimentones.

Vitamina D

Para obtener esta vitamina es importante consumir pescados grasos como el salmón y el atún, que tienen múltiples beneficios en nuestro organismo. Esta vitamina tiene consecuencias positivas en la fertilidad masculina porque ayuda a incrementar la testosterona.

Vitamina E

Además de sus propiedades antioxidantes, los alimentos que son ricos en esta vitamina reparan las deficiencias en el semen porque protegen su ADN. Uno de los productos que más resalta en este grupo son las nueces, para conseguir sus beneficios se recomienda consumir al menos 75 gramos al día.

Zinc

Este es un mineral que encontramos en las semillas de calabaza, los frutos secos, legumbres, lácteos, mariscos, pescado, huevos, entre otros. Es clave para el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales, asimismo, mejora la cantidad y la movilidad del esperma.

Crispetas

El maíz pira tiene excelentes niveles de polifenoles que es una clase de antioxidante, que hace mejorar la calidad y morfología de los espermatozoides.

Zanahorias

Puede que no sepas esto, pero esta popular hortaliza posee grandes niveles de vitamina A, B, C y E, que no solo mejora la vitalidad y morfología de los espermatozoides, también son muy buenas en el cuerpo hablando en términos generales.