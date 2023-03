¿Qué es bareback? La peligrosa práctica popular en la comunidad gay

El bareback tal vez es un término desconocido para las personas heterosexuales, pero si tú perteneces o has estado inmerso o inmersa en la comunidad LGBT+ seguramente lo has escuchado mencionar en alguna oportunidad.

Literalmente significa “a pelo”, la palabra proviene de un contexto ecuestre, es decir, quiere decir “montar en caballo sin silla” o simplemente “montar a pelo”, pero hablando en términos sexuales significa tener relaciones sexuales sin ninguna protección, especialmente refiriéndose al sexo anal.

El bareback es un término que proviene del argot inglés y que se originó dentro de la comunidad gay, habla de cualquier acto sexual con penetración en el que no se use condón, entre hombre-hombre, mujer-mujer y también hombre-mujer. Aquí lo que sucede es que sus practicantes sienten un tipo de excitación o más placer al sostener relaciones sin preservativos.

¿Cuál es su historia?

No hay mucha documentación para saber cuándo fue la primera vez que se introdujo este dicho, pero empezó a tener mucha popularidad en los años sesenta con una aparición en la prensa de 1968. Las fuerzas armadas estadounidenses usaban este término durante la Guerra de Vietnam cuando el sexo sin protección era conocido como “entrar” o “montar” a pelo. Luego fue expresado en una publicación de 1972, ‘Playboy’s Book of Forbidden Words: A Liberated Dictionary of Improper English’.

Este término siguió siendo muy mencionado en los medios impresos hasta la década de 1980, especialmente en el contexto de la pandemia del VIH/SIDA y la preocupación por prácticas sexuales no seguras. Pero fue mucho más amplio su uso en la comunidad LGBT+ para 1997, cuando el sexo son condón fue un tema mucho más discutido.

¿Por qué su popularidad hoy en día?

Aunque el barebacking como práctica sexual es visto como algo irresponsable y temerario, sigue siendo muy mencionado en la popularidad, el artículo en línea ‘The Body’ menciona varios motivos por los que el sexo sin protección se ha vuelto más aceptable en la comunidad gay, entre esas razones están: la percepción de que el VIH es una enfermedad más tratable con la que se puede vivir, la pobre educación sexual, involucrar drogas de recreación en escenarios sexual y la fetichización del sexo bareback en contenidos pornográficos y apps de citas.

Asimismo, la aceptación del “sexo a pelo” también ha aumentado al hacerse popular el PrEp (la profilaxis preexposición), una de sus formas más conocidas es Truvada, que ya se había empezado a usar como tratamiento de VIH. Cuando se toma adecuadamente se ha demostrado que protege a los usuarios VIH negativos de ser contagiados por sus parejas infectadas. Aunque este tipo de medicamentos no protegen de otras enfermedades de transmisión sexual, han puesto en discusión lo que significa tener sexo sin protección.