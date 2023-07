¿Qué es el coeficiente intelectual de intimidad y para qué sirve en tu relación?

Son diversos los detalles que hacen que una persona tenga éxito en el amor, pero si estás en una pareja o incluso para futuras relaciones, es importante saber que el lenguaje del amor y la madurez emocional hacen parte de esos factores que harán más fácil construir ese vínculo. Al respecto, también es de destacar el coeficiente intelectual de intimidad, una medida que demostrará la confianza que existe entre ambos y que puede ser bastante definitiva.

Lo que el coeficiente intelectual de intimidad dice de la pareja

Este índice se basa en tres facetas interpersonales de la relación: la cercanía emocional, la mental y la física. Todas tienen un gran impacto en la profundidad del vínculo y el grado de compromiso al que se está dispuesto a llegar con diferentes acuerdos.

Al lado de la madurez emocional, el cociente intelectual de intimidad es uno de esos parámetros fundamentales en toda relación, ya que expone hasta qué punto estamos dispuestos a implicarnos en pareja y dejarnos llevar por esa persona especial.

Mide la capacidad de estar presente y disponible para tu novio o novia, pero no solo físicamente, también psicológicamente, sin ningún tipo de distracción. Al preguntarse qué tan seguro estás en la relación también dice mucho sobre el coeficiente de intimidad. Preguntas como ¿hasta qué punto puedo confiar en él/ella? ¿Me siento seguro con él/ella? Pueden ser bastante dicientes, o también preguntas más enfocadas a lo físico: ¿Puedo entregarme a mis sentimientos en el sexo? ¿Siento que no tengo por qué preocuparme? ¿Puedo ser realmente quien soy?, todo se resume a una pregunta: ¿hasta que punto puedo ser vulnerable con mi pareja? Tu propio coeficiente depende de qué tan profundamente te puedas entregar a esa otra persona mental y físicamente.

¿Cómo se puede cultivar la inteligencia de la intimidad?

En las relaciones largas tiene haber un desgaste o que en algún punto la pasión vaya desapareciendo, lo que puede crear distancia. Entones es recomendable trabajar constantemente en que la relación sea cómoda y placentera a largo plazo, para esto debes invertir tiempo y esfuerzo en mejorar el coeficiente de intimidad, algo que se va construyendo paulatinamente. Aquí te dejamos algunos tips.

El poder la autorreflexión

Debes empezar contigo mismo, antes de ir con tu pareja para comentarle lo que quieres de la relación y así realmente dejarte llevar. Para esto es necesario que hagas una introspección y te respondas honestamente qué es lo que deseas, cuánta cercanía, qué tipo de afecto, cómo construir la confianza en pareja. Al hacer esta introspección estarás más cerca de un mejor nivel de coeficiente de intimidad.

No te avergüences de tus necesidades

Es cierto que ponerse en una posición vulnerable como la de decir lo que quieres en tu relación es difícil, necesita valentía, especialmente entre quienes tienen tendencia a ser complacientes, es decir, prefieren hacer felices a los demás antes que sí mismos.

Pero no te avergüences, estás en una relación y tienes el mismo derecho que la otra persona para sr feliz, no te reprimas, no tengas miedo a ser juzgado, comparte, esto creará un gran vínculo.

No escondas lo que sientes

Si ya sabes lo que en serio quieres de la relación, naturalmente el siguiente paso es expresarlo, dilo con franqueza, con respecto, eso sí, tampoco se trata de exigencias estrictas, recuerda que cada uno tiene sus límites y cede hasta cierto punto, pero se pueden encontrar compromisos para que ambos sean felices.