¿Qué es una situationship? La nueva tendencia en redes

En redes sociales seguro has hablado de términos como gaslighting, ghosting, breadcrumbing u orbiting, y ahora hay un nuevo término que se ha vuelto viral, especialmente en TikTok, se trata de la situationship, que son relaciones situacionales, algo que en realidad no es algo nuevo, pero esta forma de decirlo si puede ser algo nuevo para muchos, aunque poco a poco se ha ido expandiendo por el mundo, de hecho, seguro muchas personas ya la han experimentado sin saberlo.

Esto es lo que pasa, resulta que te conoces con esa persona desde hace un tiempo, son más que amigos, esos que llaman con beneficios, pero tampoco tienen una relación, seguramente porque en el fondo no quieren que así sea. A esto es lo que se le conoce como una situationship, un punto gris, en el que no son ni una cosa ni la otra.

¿Qué desventajas hay?

Este tipo de relación es completamente informal y no hay nada serie, pero aunque así sea, la verdad es que hay una especie de conexión, que tal vez en un futuro pueda complicar las cosas. ¿Cómo hablas de algo que no existe? Cuando se acepta estar en una relación como esta se busca no dar explicaciones y generalmente todo pasa de manera espontánea, dejando unos límites que no son tan claros.

Tengan un compromiso o no, en cualquier tipo de relación se debería tener el derecho y el espacio para hablar de tus sentimientos y necesidades. El objetivo es que las dos partes estén cómodas con la situación. Tengamos presente que puede ocurrir que uno de los dos, o ambos, se enamore, ya que no solamente tienen sexo, si no que hay un gusto de por medio y además se ven frecuentemente, un contexto en el que fácilmente afloran los sentimientos románticas. Cuando esto pasa hay que tener mucho cuidado, pues es muy posible que alguien resulte lastimado.

¿Hay ventajas en una situationship?

Pero esas desventajas que pueden parecer obvias también pueden ser una ventaja, si por cualquier motivo buscas no comprometerte y prefieres que las cosas fluyan o no tener ninguna etiqueta esta tendencia es ideal para tus intereses y estilo de vida, tienes a alguien a quien puedes recurrir y tienes la posibilidad de salir de lo tóxico o aburrido que puede ser el sexo de una sola noche.

Al estar en una relación de este estilo también puedes aclarar que es lo que realmente deseas, es decir, ¿prefieres quedarte soltero? ¿o te has dado cuenta que estás listo para algo formal? Una relación de situación también da espacio a otros modelos de relación, menos tradicionales, como las relaciones abiertas. Sin embargo, recuerda que todo debe ser conversado y con consentimiento, todo siempre debe ser equitativo y con respeto.