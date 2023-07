¿Qué es y para qué sirve la reconstrucción vaginal?

Popularmente se ha escuchado mucho hablar de la reconstrucción vaginal, sin embargo, es probable que existan algunos mitos o se desconozcan algunos puntos importantes. Es un importante recurso, teniendo en cuenta que la vagina va perdiendo elasticidad y control de los músculos internos, especialmente después de los treinta años, cuando ya no se produce buen colágeno, además, si has tenido hijos seguramente has notado como esto cambia drásticamente tu cuerpo.

Si tienes curiosidad sobre este procedimiento, a continuación, te contamos algunos datos clave sobre esta herramienta que busca que recuperes la fuerza en tu zona íntima.

Para empezar, es importante que recurras a un especialista y le digas cuáles son todas tus necesidades, por ejemplo, si quieres cambiar el tamaño de los labios o hacer más fuertes los músculos vaginales, apenas te decidas sobre cómo quieres que sea el resultado final puedes iniciar con todos los preparativos.

Normalmente se utiliza un aparato con ondas electromagnéticas que producen calor para estimular las fibras de colágeno que se encuentran dentro de la vagina, esto mejora la elasticidad de esta zona. Algo positivo de este método es que es muy rápido, no se necesita más de una hora para realizarlo.

¿Qué cuidados se necesitan después de la reconstrucción vaginal?

Depende de las particularidades de cada caso, pero generalmente por tres o cuatro días tienes que guardar reposo, mantener una dieta blanda y no tener relaciones sexuales por el tiempo que el experto aconseje. Por otro lado, naturalmente, debes tener una higiene optima de la zona íntima.

Si uno de los motivos por el que te cohíbes de hacerte el procedimiento es porque crees que es muy doloroso, la verdad es que no lo es, sin embargo, cada persona tolera el dolor o la recuperación de manera diferente, así que depende tu umbral. Las mujeres normalmente dicen que es muy incómodo.

En caso de que quieras hacerte la reconstrucción vaginal, ten presente que es un fundamental que conversar con un profesional para conocer todo lo relacionado y dejar claro si es lo que de verdad necesitas o si puedes ejercitar tu vagina con ejercicios pélvicos.