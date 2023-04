¿Se puede seguir amando a la pareja aunque no haya deseo sexual?

Como adultos sabemos que esa frase de “vivieron felices por siempre” es toda una fantasía o cuento de hadas, es claro que aquellas relaciones que pasan los tres años tienen más chance de terminar, después de todo, es difícil saber cuál es la receta para durar a lo largo del tiempo, específicamente cuando hay un aspecto que se puede ver afectado, el sexo.

Las relaciones sexuales son uno de los principales motivos por los que una pareja puede discutir en este tipo de contextos, ya que lo más probable es que la frecuencia con que tengan sexo es muy baja y sí en efecto tienen relaciones, puede que ya no sean tan satisfactorias.

Aunque haya problemas en la cama, esto no necesariamente quiere decir que el amor haya desaparecido, a pesar de las discusiones que pueden experimentar, esa ternura y otros sentimientos siguen ahí presentes.

Diego Bonilla, psicólogo experto en temas de pareja, habló en entrevista con KienyKe.com para conocer un poco más de esa situación cuando en una pareja todavía existe un gran vínculo a pesar de que el sexo sea un problema.

“Sí es posible seguir sintiéndose enamorado, sentir ese amor de pareja, entendido que el amor finalmente termina siendo una decisión frente a lo filial, frente a un proyecto de vida, frente al compartir gustos e intereses, entonces sí, digamos que muchas parejas encuentran que, a lo largo de su relación de pareja, la parte sexual, la de los encuentros íntimos coitales empiezan a disminuir y la pareja puede mantener una relación sin ningún problema”.

“Lo importante es que se tengan ese tipo de proyectos compartidos, que las personas puedan tener una comunicación alrededor del tema y si para ninguno de los dos genera un malestar mayor el tema de la relación y el placer sexual puede pasar a un segundo plano”, expresó el especialista.

Un problema más para tener en cuenta

Pero la situación es más compleja cuando uno de los dos sí tiene esas ganas intactas o deseo para seguir teniendo una vida sexual activa y regular con su pareja, ya que aquí habría un desequilibrio problemático, esto es lo que Bonilla recomienda:

“Primero hay que revisar qué es lo que está afectando la situación, podríamos evidenciar un tema físico asociado a la respuesta, por ejemplo, orgásmica, o frente a la respuesta de lubricación al momento de tener una relación sexual, lo cual hace que esos encuentros no sean tan placenteros y que con el tiempo el deseo empiece a disminuir”.

“Si no hay un tema físico asociado al desinterés por la parte sexual, tendríamos que entrar a revisar los aspectos psicológicos, desmotivación, ansiedad, algunos trastornos del estado del ánimo que se pueden asociar a la falta de interés en la parte sexual, o incluso problemas de comunicación, deterioro en la relación de pareja, que al final va a redundar en que una de las dos partes pueda no estar interesada en mantener un contacto sexual continuo”.

“Ahora bien, también podríamos evaluar cuáles son las expectativas que tiene cada uno de la pareja frente a esos encuentros sexuales, porque puede ser que ella o él, o él y él, independientemente del tipo de pareja que se conforme, puedan decir: ‘a mí me gustaría, me interesaría tener encuentros sexuales cada dos días, cada tres días’ y desde ahí lo concibe normal, mientras que el otro miembro de la pareja puede decir: ‘no, a mí me gustaría que fuera cada mes y es placentero para mí’, entonces sí creo que puede estar relacionado con unos acuerdos que puede hacer la pareja y que en un ejercicio de comunicación pueden llegar a una feliz negociación”, concluyó Diego Bonilla.