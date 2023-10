Sueños húmedos: ¿es posible provocarlos?

En la cultura popular es notorio como los sueños eróticos o húmedos son todo un tema, sin embargo, hay varias creencias erróneas o sin fundamentos al respecto, por ejemplo, que las personas que los experimentan tienen un deseo sexual mayor a lo que se cree es normal.

También te puede interesar: 5 reglas de oro para tener amigos con beneficios sin morir en el intento

Aquí encuentras más contenidos como este

Y como suele suceder con todo lo relacionado con los sueños, las personas solemos darles cierto misterio o misticismo a estas experiencias. Entonces aparece la pregunta: ¿en realidad qué son y qué los causa?

En entrevista con el sexólogo Fernando Rosero explica: “hacen referencia a un concepto que se conoce como poluciones nocturnas, en el que tanto hombres como mujeres, en el caso de los hombres tenemos eyaculación, expulsión de semen; y en el de las mujeres, formación o secreción asociada a esa lubricación”.

“Las causas son varias, las más concretas o estudiadas hacen referencia a variaciones en los niveles hormonales, en el hombre la testosterona y en la mujer los estrógenos, que se van presentado por diversas situaciones individuales. También hay otra teoría que dice que puede estar relacionado a niveles excitatorios altos, es decir, al exponernos nosotros, por ejemplo, a ciertos estímulos, después cuando estamos durmiendo hay una recreación de esos sueños y digamos que así se puede manifestar el sueño erótico”.

Entonces estas poluciones suelen ser muy comunes, sin importar el género, en la adolescencia, teniendo en cuenta los cambios hormonales que presenta el organismo, y lo más común es que vayan desapareciendo con los años, teniendo en cuenta que a medida a que nos acercamos a edades más maduras las hormonas suelen mermar.

¿Qué tanto tienen que ver con el deseo sexual?

En cuanto a qué tan relacionados están con el deseo sexual de alguien, Rosero explica: “Esto no está directamente relacionado con el deseo sexual de las personas, es decir, no porque yo tenga X deseo voy a tener el sueño”.

Por el contrario, Carolina Guzmán, psicóloga terapeuta y sexóloga, nos afirma: “Estos sueños pueden tener relación con un deseo sexual, por supuesto que sí, en especial cuando la persona está sometida a frustraciones sexuales, por ejemplo, que no está teniendo una pareja cotidiana, exclusiva, incluso ha sido rechazada, es probable que esté pensando en que hace mucho no tiene relaciones, entonces estas imágenes contempladas en el día pueden ser que en el inconsciente ellas se manifiesten y con ello también evocan todo lo que se conoce como sueño erótico”.

¿Puedo provocar un sueño erótico?

Asimismo, otra pregunta que puede aparecer es: ¿hay alguna manera en la que podamos propiciar este tipo de sueños? “No existe una técnica para desarrollar esos sueños eróticos, no está descrita una técnica que sí lo favorezca, no es que yo haga determinadas cosas y los voy a tener, es más, la mayoría de veces, por no decir que siempre, esos sueños eróticos o poluciones nocturnas se presentan o se dan de manera espontánea, sin que las personas los estén esperando”.

Aunque Guzmán piensa que sí hay pequeñas cosas que pueden estimularlos: “los sexólogos recomendamos a las personas que puedan elaborar estas fantasías durante la vigilia y probablemente tengan ese contento, esa satisfacción durante el sueño”.

Además: Top 6 de los mejores aceites esenciales para atraer el amor

Los sueños húmedos o eróticos también tienen beneficios, Rosero asegura que permiten la liberación de una tensión sexual acumulada inconscientemente, “con un ejemplo muy castizo, es como una olla a presión, vamos acumulando tanta tensión que en algún momento esa liberación y esa expulsión es lo que permite que se regularicen esos niveles de respuesta sexual”.

“Los beneficios en la salud son bastantes porque al desfogar tu frustración probablemente tu cerebro va a conciliar con que sí sucedió el evento y vas a estar menos estresado, tu cortisol no se eleva, se elevan las endorfinas, la oxitocina, incluso la serotonina, la dopamina, estas cuatro sustancias que son muy de conocimiento público, entre ellas también mejora la calidad de la memoria, mejora el estado de ánimo”, agrega Guzmán.