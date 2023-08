Test para saber si has superado a tu ex ¿Ya pasaste la página?

Hay quienes buscan con gran deseo encontrar el amor, cuando logran establecerse en pareja sienten que están pasando por el mejor momento de su vida, pero cuando llega el final siente que el mundo se les viene abajo, y, como en cualquier caso, sobrevivir esa ruptura no es nada fácil.

Olvidar esa persona con la que se compartieron tantos momentos especiales parece imposible y un futuro feliz cada vez se ve más borroso.

¿Ya superaste a tu ex? Descúbrelo aquí

Según diversos análisis profesionales superar a un exnovio o exnovia toma alrededor de seis meses a dos años, pero obviamente cada historia puede variar, dependiendo de los sentimientos y las situaciones que vivieron.

¿Hablas de tu ex frecuentemente cuando tienes la oportunidad?

A) Sí, la verdad es que hablo a cada rato.

B) En realidad entre menos lo hago, me siento mejor.

C) No, ya fue para mí.

¿Revisas frecuentemente las redes sociales para saber si aún te sigue y ve tus publicaciones?

A) Sí, me da curiosidad saber si aún le interesa lo que pase en mi vida.

B) No, en realidad ya no estoy pendiente.

C) Si no veo que entró a mi perfil, me afecta un poco el ánimo.

¿Haces planes individuales para tu vida?

A) Me cuesta, aunque realmente quiero hacer cosas diferentes.

B) Sí, tengo planes e ideas nuevas.

C) Me animo mucho a conseguir cosas que antes no.

¿Aún conservas los regalos u objetos significativos de su relación?

A) No, ya boté ciertas cosas.

B) Tenía unos que quería guardar pero creo que pronto los botaré.

C) Sí, fue lo primero que hice, al principio con rabia pero ahora creo que fue lo mejor.

¿Te preocupa saber si tu ex tiene una nueva pareja?

A) Realmente, me atormenta solo pensarlo.

B) A veces me duele el estómago de pensarlo, otras pienso que le llegará lo que merece.

C) No, ya no estoy en ese punto.

Descubre con el Test Cromos si ya superaste a tu expareja o si continúas inconscientemente pensando en esa persona. Fotografía por: Jill Wellington - Pexels

Si respondiste mayormente...

A:

Lamentamos decirte que aún no lo olvidas y que necesitas dejar de lado esos momentos o ejercicios que te evocan a momentos, lugares o experiencias que te recuerdan a esa persona. Debes pensar en por qué terminaste y en si realmente, volverías a vivir lo mismo.

B:

Buenas noticas, el tiempo te ha ayudado a despejar tu mente y no enfocarte en que esa persona era tu centro, estás encontrando una salida y te estás alejando cada vez más de tu ex, toma tiempo, pero poco a poco lo estás logrando.

C:

Ya pasaste la página, en realidad ya superaste a tu ex y no te duele o te enfurece pensar en esa persona, simplemente, diste vuelta a la página y te diste cuenta que si decidiste dejar todo ahí, fue lo mejor para ti y para tu salud mental y emocional.