Ayuno sexual, ¿moda sin fundamento o clave para potencializar la vida sexual?

Si hablamos de modas o tendencias sexuales seguramente llegamos al tema del ayuno sexual, donde voluntariamente se acepta renunciar a cualquier tipo de acto sexual, más allá del coito, la masturbación, o incluso los besos y las caricias, esto en muchas ocasiones bajo la promesa de regresar con mucha más fuerza, sentir un placer mayor, vivirlo más conscientemente o experimentarlo con más armonía.

Esta es una decisión personal o de pareja que históricamente se hacía o se hace por motivos religiosos o espirituales, está el ejemplo del Ramadán, el mes santo para los musulmanes, en el que los adultos sanos deben ayunar (de alimento) y evitar todo tipo de actividad sexual desde el amanecer hasta el atardecer.

Según los practicantes del ayuno sexual se logra un mayor autocontrol, también sería una oportunidad de mejorar la concentración, lograr crecimiento personal, sentirse más creativo y hasta productivo.

¿Qué dicen los expertos del ayuno sexual?

Marcela Castro, sexóloga adscrita a Doctoralia, comenta a Cromos: “Acá es muy importante que sea a nivel de intención, conciencia y decisión, toma de decisión consciente por parte de la persona que va a dejar de tener conductas y prácticas sexuales, porque muchas personas dirán: ‘yo vivo en ayuno no porque yo quiera, sino porque no se me presentan las posibilidades, no tengo pareja, o no tengo las habilidades sociales tan desarrolladas, para entablar una relación sexual’, o ‘no tengo una pareja y necesito vincularme para poder tener relaciones sexuales’, entonces el ayuno debe ser desde un lugar de conciencia y dejar de tener relaciones sexuales de forma voluntaria”.

La revista reunió a otros sexólogos para dar su opinión sobre los supuestos beneficios del ayuno sexual, especialmente si el objetivo es potencializar el placer, al respecto, Flavia dos Santos expresa: “No, ¿ayuno sexual? ¿qué clase de invención es esa ahora? La gente sale con unas cosas… no, ¿por qué siempre tenemos que poner el placer como un sacrificio? ¿el placer como una forma de recompensa después de haberse sacrificado mucho? ¡Qué maric… eso del ayuno sexual!”

Por su parte, Fernando Rosero dice que es una afirmación de doble vía, “por un lado, podría ser cierto porque lo que es prohibido, digamos que lo que va en contra de lo apetecido, puede disparar el deseo sexual y es una de las estrategias que desde la medicina sexual o sexólogos clínicos podemos utilizar precisamente para fomentar el deseo sexual”.

Entonces el experto pone de ejemplo cuando a una persona le prohíben su comida favorita, que prácticamente de inmediato den ganas de comerla, “cuando uno disminuye o restringe la actividad sexual casi que a uno le darían más ganas de tener actividad sexual, entonces digamos que esa afirmación en esa vía tendría mucho sentido porque uno potencializaría el deseo, las ganas y el apetito”.

Pero ese ayuno sexual, según Rosero, es un arma de doble filo, “por otro lado no es cierto porque órgano que no se usa se atrofia, si yo empiezo a acostumbrar el cuerpo a no depender, o a no darle rienda, o a no satisfacer el impulso sexual pues yo voy entendiendo inconscientemente que no es necesario, que no es importante y tengo menos actividad sexual”.

Falta de soporte en el ayuno sexual

Castro por su parte aclara que “no hay ningún estudio, ninguna evidencia empírica de que eso sea así, no hay bibliografía relacionada a esto, por tanto, desde un enfoque científico el que te diga que eso tiene la capacidad de potenciar la sexualidad o la libido hay que dudarle”.

Relacionado al ayuno sexual, la especialista menciona que hay algunos contextos en los que dejar de tener sexo podría representar algo positivo, “donde necesitan parar un momento, reflexionar acerca de las creencias, las conductas, que los motiva a tener relaciones sexuales, como para reflexionar y analizar la conducta actual que tienen, de pronto frenar los puede ayudar a llegar a esa reflexión. Hay personas que cuando están pasando por una situación emocional difícil, por ejemplo, después de una ruptura amorosa, a veces la forma de sanar, darse un tiempo de descanso y respiro es no teniendo relaciones sexuales”.

Asimismo, los expertos recomiendan reflexionar sobre este tipo de métodos, pues se podría llegar a resultados más negativos que positivos, en el caso de dos Santos, advierte: “La sexualidad es una pulsión que está presente en todos nosotros, renunciar a esa pulsión hace que la persona se neurotice, termine con otras patologías u otros síntomas que van a expresar esa falta de cercanía con el propio cuerpo, con esa pulsión”.