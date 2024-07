Un protagonista de ‘Rigo’ se declaró poliamoroso: “Tengo relaciones abiertas”

Rigo, la cautivadora telenovela colombiana, narra la apasionante vida de Rigoberto Urán, un joven ciclista que lucha por alcanzar sus sueños en el mundo del ciclismo profesional. Amor, ciclismo y superación se entrelazan en esta emotiva historia que te atrapó desde el primer capítulo.

Los personajes de la trama lograron entrar en los corazones de aquellos que la vieron. El profesionalismo de cada uno de los actores hizo que marcaran un hito en la historia de RCN y además, aún son recordados por muchos fanáticos de la novela.

Recientemente, en una entrevista que le hicieron a uno de los protagonistas de Rigo, confesó que es poliamoroso. ¿Sabes de quién se trata? Acá te contamos.

Rigo es una telenovelas más exitosas del 2024. Fotografía por: Instagram @robinsondiazu

Actor de Rigo se declara poliamoroso

En el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades suele ser objeto de gran curiosidad para el público. El actor Emmanuel Restrepo, quien ha ganado reconocimiento por su papel de Carmelo en la popular serie Rigo, ha cautivado a la audiencia no solo por su talento artístico, sino también por su personalidad extrovertida.

Lee también: Exnovia de Maluma se ha declarado pansexual: de qué se trata esta orientación

En múltiples ocasiones, el actor ha discutido su vida amorosa, un tema que ha generado gran interés entre sus seguidores. Recientemente, Restrepo dio una entrevista a la emisora Tropicana, donde habló abiertamente sobre su orientación sexual y su decisión de llevar una vida poliamorosa.

“No tengo pareja, terminé una relación hace rato, estoy muy feliz soltero. Mi última pareja oficial fue hace como un año, pero después salí con otras personas. La última persona con la que estuve no era de la farándula”, comenzó contando Emmanuel al respecto.

“En este momento no está saliendo con nadie, estoy soltero, a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, que soy poliamoroso, que tengo relaciones abiertas, entonces en este momento estoy con nadie, estoy saliendo con gente y besándome con gente, pero nada oficial”, añadió.

Puedes leer: ¿Estás en una relación tóxica? Estas 5 señales te lo dirán

¿Qué es el poliamor?

Según el portal especializado Psychology Today, el poliamor, también conocido como no monogamia consensual, es la práctica de mantener múltiples relaciones íntimas, sean sexuales o románticas, con el conocimiento y consentimiento pleno de todos los involucrados.

El poliamor no se limita a un género específico; cualquier persona puede tener varias parejas de distintos géneros.