¡No puede ser! Este es el iPhone que Apple ya considera como obsoleto: ¿lo tienes?

El querido iPhone 6 Plus de Apple se une a la lista de modelos obsoletos de la compañía de la manzana. Con su pantalla de gran tamaño y sus innovadoras características, este dispositivo marcó un hito en la historia de los smartphones. Sin embargo, ha llegado el momento de decirle adiós.

Lee en Cromos: Top 4 de los mejores celulares gama media para jugar en 2024

Así era el iPhone 6 Plus de Apple

Desde su lanzamiento en septiembre de 2014, el iPhone 6 Plus se ganó el corazón de millones de usuarios en todo el mundo. Su pantalla retina HD de 5,5 pulgadas y una resolución de 1920 por 1080 píxeles ofrecía una gran experiencia visual.

Además, fue el primero en incluir el revolucionario Touch ID, que permitía desbloquear el teléfono con solo un toque.

Pero las innovaciones no terminaban ahí. El iPhone 6 Plus también fue pionero en la estabilización óptica de imagen en su cámara iSight de 8 megapíxeles, lo que garantizaba fotos más claras y nítidas en cualquier situación. Con todas estas características, no es de extrañar que se convirtiera en uno de los modelos más populares de la marca.

Te puede interesar: Toma fotos profesionales a la Luna con tu celular sin morir en el intento

¿Los iPhone que han sido obsoletos por Apple?

Sin embargo, como ocurre con todos los dispositivos tecnológicos, llega un momento en el que se vuelven obsoletos. Y para el iPhone 6 Plus, ese momento ha llegado. A partir de ahora, las tiendas Apple y los proveedores de servicios autorizados ya no ofrecerán reparaciones ni otros servicios de hardware para este modelo. Es el fin de una era para este icónico teléfono.

Pero el iPhone 6 Plus no está solo en esta triste despedida. Se une a una larga lista de modelos obsoletos de Apple que han dejado huella en la historia de la tecnología. Desde el iPhone original hasta el iPhone 5C, estos dispositivos han sido testigos de la evolución constante de la marca a lo largo de los años.

La lista completa de modelos obsoletos de iPhone incluye: