¿Cómo limpiar la memoria caché de WhatsApp de mi celular?

Si no haces este proceso, puede que tu celular deje de funcionar correctamente o se ponga lento en cualquier momento.

WhatsApp: cómo eliminar la memoria caché Fotografía por: Pexels

Así como limpias la memoria caché de tu computador es importante hacerlo con tu celular para su correcto funcionamiento y sobre todo en una de las aplicaciones más usadas de Whatsapp.

Ten en cuenta que la llamada memoria caché es un espacio donde las aplicaciones almacenan los datos temporales y es útil cuando la app no funciona bien o cuando queremos liberar espacio para que funcione correctamente.

Es importante indicar que, en el momento de borrar todos los datos de la aplicación de WhatsApp, archivos, fotos, documentos se eliminarán de forma permanente, es como si descargaras de nuevo tu app.

Por otro lado, lo primero que debes considerar es que la memoria caché acumula archivos que sirven para la instalación o actualización de la app, por eso es importante siempre eliminar ese caché de la app , recuerda que puede considerar.

Paso a paso para eliminar el caché de WhatsApp

ajuste y luego ingresa a Aplicaciones y busca -Dirígete ay luego ingresa a Aplicaciones y busca WhatsApp -Luego busca la opción “Borrar memoria caché” e ingresa aquí -Si no llegas a verla, entonces ingresa a “Almacenamientos y datos” y en ese lugar elimina el caché de la aplicación.

Por otro lado, es de suma importancia no pulsar la opción de Desinstalar app del celular, dado que esta opción no eliminará todos los elementos de la caché, sin embargo, puede que algunos archivos que no quedaron en tu celular se pierdan si no hay una copia de seguridad de tu app.

Aunque no es mucho espacio el que se libera, será suficiente para que el móvil pueda realizar algunas funciones con normalidad.

Si lo que deseas es liberar almacenamiento importante en tu celular, es ideal que elimines videos o archivos que ocupen gran peso para tu celular.