¿Envió dinero a un Nequi equivocado? Así puede recuperarlo, según la app

Para nadie es un secreto que Nequi es una de las billeteras virtuales más populares e importantes en Colombia. Sin embargo, incluso las plataformas más confiables pueden presentar desafíos, como el envío accidental de dinero a la persona equivocada.

La situación es común: un simple error al digitar un número o un dato puede resultar en que tu dinero se esfume en internet, sin llegar a su destinatario previsto.

¿Cómo hacer si envié dinero a una cuenta equivocada Nequi?

Ante este dilema, muchos usuarios se encuentran con la frustración de no recibir ayuda alguna de la aplicación para resolver el problema, y aunque lo cierto es que es difícil obtener un final feliz, no es imposible.

Según la información proporcionada por Nequi, recuperar el dinero enviado por error puede requerir un poco de esfuerzo y confianza en la buena voluntad del destinatario equivocado. La clave está en tomar medidas rápidas y comunicarte con la persona que recibió el dinero por error.

En ese sentido, Nequi no ofrece una opción directa para revertir la transacción desde la aplicación misma. De hecho, la empresa asegura que si la persona receptora del dinero no autoriza la transferencia o no devuelve los fondos voluntariamente, entonces no hay mucho que se pueda hacer desde la aplicación.

“Te podemos apoyar en el proceso. Puedes comunicarte a la línea (+57) 300 600 01 00 o al chat de ‘Ayuda’ desde la app, con todos los soportes del envío, y nuestro equipo de servicio se contactará con el tercero explicando la situación. Sin embargo, te recordamos que la devolución del dinero no está en nuestras manos y dependerá de la buena fe de quien recibió dicha plata”, explica Nequi en su página web.

Por esto es crucial verificar minuciosamente todos los datos antes de realizar cualquier transferencia a través de la aplicación. Además, si tienes la suerte de tener al destinatario cerca, aprovecha la herramienta del código QR, que facilita la transferencia directa y evita errores de digitación.

¿Qué hacer si recibo una transferencia equivocada de Nequi?

Finalmente, desde Nequi piden a sus usuarios que, en caso de estar al otro de la situación y que sean ellos quienes reciban dinero de personas desconocidas, puedan ser empáticos y hacer lo correcto.

“Si en algún momento como usuario recibes una recarga o transferencia que no reconoces, te recomendamos no hacer uso de esta plata, así la persona que hizo de manera errónea el movimiento puede recuperar su plata”, concluye Nequi.