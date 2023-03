¿Cómo saber si tu celular está chuzado? Estos tips serán de ayuda

Cambia todas tus contraseñas: Una de las primeras medidas que debes tomar es cambiar todas tus contraseñas, tanto del celular como de tus cuentas en línea. Asegúrate de crear contraseñas seguras, que contengan letras, números y caracteres especiales, y que no sean fáciles de adivinar.

Elimina aplicaciones sospechosas: Si detectas que hay aplicaciones que no has instalado o que no reconoces, es recomendable que las elimines inmediatamente.