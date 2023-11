Así afectará la inteligencia artificial nuestra vida profesional

Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, varios años atrás, lo hacíamos con curiosidad y seguramente rozando en lo fantasioso, sin embargo, en los últimos meses ha crecido la preocupación frente a lo que pasará con nuestros empleos, ¿acaso todo este avance acelerado puede poner en riesgo nuestro sustento diario? La respuesta no es tan sencilla como parece y sería necesario evaluar lo que consideramos un trabajo o los sectores en los que nos desempeñamos.

No más al tomar el caso del periodismo actual, en el afán de los medios de acaparar el número de visitas, se busca lanzar la mayor cantidad de contenidos al día, entonces un motor de IA que cree artículos lo más brevemente posible podría hacer parecer que la labor del periodista común se desvalúe, o al menos, se replantee.

Aquí es posible abrir un debate sobre lo que es un trabajo y el tiempo que se necesita para desarrollarlo, si es algo que requiere de un determinado resultado intelectual o si simplemente es la reunión de ciertas tareas o actividades, si hablamos de esto último, es allí donde brilla o tiene más protagonismo la herramienta tecnológica, cuando se trata de ejecutar pendientes mecánicos y/o repetitivos.

Retomando el caso del periodismo contemporáneo, Alison Gow, una exejecutiva senior de Reach, editora de The Mirror, The Express, y otros títulos británicos, conversó con The Guardian y tocó el tema de empresas de medios y la inteligencia artificial, y mencionó que su uso a largo plazo se dará si la tecnología es para mejorar o transformar roles ya existentes, por ejemplo, encargándose de tareas monótonas.

“Esperaría que se presentaran roles de editor en IA, porque, en última instancia, alguien tendrá que ser responsable y agregar una visión de escrutinio periodístico al contenido generado”, comenta la experta.

En comparación a muchos colegas, Gow mantiene una perspectiva optimista para la industria de noticias, “Espero que veamos una mayor automatización del contenido de utilidad, como informes meteorológicos e informes de partidos en el deporte, y espero que también veamos el uso de IA para una mayor accesibilidad, como servicios de transcripción o traducción, o texto a audio”.

¿Qué posiciones laborales se perderían con el uso de la inteligencia artificial?

El sector deportivo puede ser uno de los afectados, especialmente hablando de los jueces de línea o árbitros, pues precisar las faltas es una tarea en el que las máquinas tienen un mejor resultado, aunque los organizadores y/o marcas prefieren integrar personas de verdad para mantener un ambiente humano, cercano y ameno, además de lo agradable estéticamente que es tener a todo un grupo de personas en cancha.

Los trabajos que se dan detrás de escena y que requieren un conocimiento técnico son uno de los más probables a desparecer, es decir, carreras como contabilidad, consultoría y derecho. Un mejor futuro es posible para las personas que tienen que lidiar diariamente con otras personas, pero para quienes deben reunir datos, procesar información y buscar precedentes pueden correr el riesgo de ser reemplazados por máquinas.

Los puestos que sí beneficiarán de la IA o se crearán a partir de la misma

Quienes no correrán riesgo son los trabajos que requieren de creatividad, criterio estético, movimiento real y fluido o sensibilidad social. Los nuevos puestos más obvios son los relacionados con la codificación y desarrollo de habilidades para ayudar a construir modelos de IA y adaptarlos a propósitos particulares.

Por ejemplo, hay startups dedicadas a la personalización de estas tecnologías, como sucede con ChatGPT, que son de mucha ayuda en diferentes instancias para específicas empresas, especialmente hablando de agentes de servicio al cliente para industrias específicas o asistentes de ventas en línea, donde se necesita de un trato personal.

Continuado con los empleos que surgen con esta revolución, hay un caso muy interesante, por ejemplo, Netflix, una compañía interesada en explorar estas nuevas herramientas, busca un gerente de producto para su “plataforma de aprendizaje automático”, que ha suscitado gran controversia al tener presente la huelga de guionistas y actores. Este puesto no habla específicamente de la automatización de escritura o roles actorales, pero sí incluye frases como “impulsar la innovación” y ofrecer “personalización a los miembros” con el “mayor impacto posible”.

Pero no todos los puestos que proliferan con la inteligencia artificial son de gran perfil, The Guardian pone el ejemplo de la casa editorial NewsQuest que busca un “reportero especializado en IA”, que debe “trabajar con un sistema de IA para ayudar a escribir artículos noticiosos, asegurando que “todo el contenido producido cumpla con estándares legales y éticos” y que también requiere “cumplir y superar los objetivos de visualización de páginas”.