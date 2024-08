Día del Gamer: Estos son los 10 videojuegos más vendidos en línea en Colombia

En los últimos años, la industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la conectividad y la popularidad de los dispositivos móviles, convirtiéndose en uno de los sectores más dinámicos y rentables en el mundo del entretenimiento. Impulsado por la implementación de nuevas e innovadoras tecnologías, un aumento en sus jugadores y el desarrollo de su contenido, posiciona a este sector cada vez más diverso como uno de los principales en ocio moderno y con un camino ya avanzado hacia la profesionalización.

En Colombia, cada vez más son los jóvenes que se unen a comunidades de jugadores, competiciones, eventos y transmisiones en vivo. Según cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) más del 60% de las personas interactúan con un videojuego, además en Colombia se cuenta con 10 millones de Gamers activos, convirtiéndose en uno de los principales mercados de videojuegos en América Latina.

De acuerdo con Tiendanube, plataforma de Comercio Electrónico líder en Latinoamérica, las tres principales categorías de venta de productos relacionados con el mundo del Gaming que registran mayor movimiento son; accesorios, videojuegos y ropa. Destacando que en julio de 2024 los artículos más vendidos incluyeron audífonos Gaming con un ticket promedio de $144.360, seguido de videojuegos $128.181 y por último Buzos de personajes de videojuegos con un valor de $102.837 y señalando que el gasto promedio por persona es de $175.066.

Según Augusto Otero Expansión Head Latam de Tiendanube “La industria de los videojuegos se está convirtiendo en la modalidad preferida de entretenimiento para las nuevas generaciones, así mismo es un negocio que va en incremento sumando cada vez más a nuevos emprendedores y empresas que buscan incursionar en este amplio mercado de la venta de productos para Gamers en línea, en Tiendanube podemos evidenciar que durante el 2024 la creación de este tipo de tiendas aumentó en un 27% comparado con el mismo periodo del 2023 y que los meses con mayor creación fueron abril y agosto”

Los juegos más comprados en Colombia línea en lo que va del 2024 son:

● Call of Duty

● FIFA

● Crash Bandicoot

● Red dead redemption

● Mortal kombat

● Grand theft

● PS plus deluxe

● Resident evil

● God of war

● The last of us

Sin duda alguna, en el día del Gamer no solo se celebra la pasión por los videojuegos, sino también se reconoce el impacto significativo que esta industria ha tenido en la economía y en la cultura del país. Prometiendo una comunidad que va creciendo, evolucionando ara uniar ay uniendo a jugadores desarrolladores y entusiastas por este sector que garantiza ser cada vez más emocionante y con nuevas experiencias.