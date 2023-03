¿El cargador de tu celular se recalienta? 4 razones por lo que sucede

No dobles ni pellizques el cable : Evita doblar o pellizcar el cable del cargador, ya que esto puede causar daños en su interior y hacer que deje de funcionar correctamente.

No expongas el cargador a temperaturas extremas: Evita exponer el cargador a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede afectar su rendimiento y reducir su vida útil.

No lo uses mientras está mojado: Si el cargador está mojado, no lo utilices hasta que se seque completamente. La humedad puede causar daños en el cargador e incluso provocar cortocircuitos.