Estafas por correo: ¿cómo reaccionar si eres robado por internet?

Analiza el mensaje: Analiza cuidadosamente el contenido del mensaje para detectar cualquier signo de estafa. Por ejemplo, l as estafas por correo electrónico suelen incluir solicitudes urgentes para proporcionar información personal, como contraseñas o información financiera.

No hagas clic en enlaces sospechosos: Si el correo electrónico contiene un enlace, no hagas clic en él sin verificar primero la dirección del enlace. Los enlaces de estafadores a menudo redirigen a sitios web falsos que buscan obtener información personal o financiera.

No descargues archivos adjuntos sospechosos: Los archivos adjuntos pueden contener virus o malware que pueden dañar tu computadora o robar información personal. Si no estás seguro de la autenticidad del correo electrónico, no descargues ningún archivo adjunto.