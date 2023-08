Google eliminará cuentas inactivas y reveló fecha en que lo hará

La cuenta de Google permite ingresar a herramientas como: Gmail, Google Fotos, Google Maps y un montón de opciones que tiene Google en casa.

¿Cuándo eliminará las cuentas inactivas Google?

Google anunció que a partir del 1 de diciembre de 2023, la compañía tecnológica comenzará a borrar aquellas cuentas que lleven, por lo menos, dos años inactivas. Es decir, si desde 2021 no la mueve, no la abre y no la mira, esta será eliminada del servidor y todas las cuentas que tenga asociadas con esta dirección de correo también se perderán.

“A partir de finales de este año, si una cuenta Google no se ha utilizado o iniciado sesión en el transcurso de dos años, podemos eliminar la misma junto a su contenido, incluido los datos dentro de ‘Google Workspace’ (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y ‘Google Photos’”, comentó Google.

Esta decisión fue tomada por el gigante tecnológico en mayo pasado con el fin de evitar riesgos en la seguridad, ya que estas cuentas tienen contraseñas menos seguras y es más fácil que ingresen a ellas para robo de datos personales.

“Queremos proteger la información privada y evitar cualquier acceso no autorizado a la cuenta, incluso si ya no utiliza nuestros servicios”, explicó Google en su página oficial.

Ahora, si no quieres perder la cuenta, lo que se recomienda es que ingrese cada cierto tiempo, revise unos correos o utilice YouTube, por ejemplo, con esa cuenta y con eso los servidores no la tomarán como inactiva y es poco probable que la borren.

No obstante, es importante indicar que la actualización de la política solo rige para usuarios individuales, pues las cuentas educativas o empresariales no están contempladas dentro de esta nueva actualización que realiza el buscador.

