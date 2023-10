HONOR 90 es la máxima expresión de un smartphone innovador

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos de atleta olímpico, la multinacional tecnológica HONOR sobresale por la palpable innovación en sus dispositivos móviles. Este compromiso se materializa una vez más con el lanzamiento del nuevo HONOR 90, un teléfono inteligente que promete superar las expectativas de los aficionados y los entendidos.

El HONOR 90 no se limita a un público específico, pues está diseñado para satisfacer las necesidades de los que buscan un rendimiento excepcional.

“En HONOR, nos esforzamos en empoderar a los consumidores de todo el mundo con nuestra tecnología líder para que aprovechen el día y compartan sus buenas vibras a sus seres queridos”, declaró George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. “Desde las extraordinarias innovaciones en la cámara y las soluciones de visualización enfocadas en el ser humano, hasta el rapidísimo rendimiento habilitado por el mejor hardware de su clase y nuestro MagicOS inteligente, la HONOR 90 Series creará una gran experiencia para todos los usuarios, en particular para los creadores de contenidos que buscan un socio inteligente y confiable con el cual capturar sus apasionantes vidas”.

Captura tus aventuras con una cámara poderosa

Uno de los aspectos relevantes del HONOR 90 es su sistema de cámara. Con tecnología de vanguardia y características avanzadas, este teléfono permite a los usuarios capturar imágenes de alta calidad en una amplia variedad de entornos. Desde fotografía en movimiento hasta retratos, el HONOR 90 garantiza fotos impresionantes en cualquier situación.

El nuevo sistema de cámara triple consta de una cámara principal de 200MP con un sensor de 1/1.4 pulgadas, una ultra gran angular y macro de 12MP con un campo de visión de 112°, y una de profundidad de 2MP que ayuda a medir la distancia con mayor precisión.

Mediante la fusión de varios fotogramas, el algoritmo de reducción de ruido y la agrupación de pixeles logran un rendimiento de captación de luz equivalente a tener pixeles grandes de 2.24 µm (16 en 1). De este modo, la cámara principal de 200MP produce excelentes fotos de alto rango dinámico (HDR), así como tomas detalladas y brillantes en situaciones de poca luz.

La experiencia de video

Para los amantes de la grabación de video, el HONOR 90 se posiciona como la elección perfecta. Con la capacidad de grabar video en resoluciones asombrosas y funciones de edición integradas, este dispositivo se convierte en una herramienta versátil y potente para creadores de contenido.

Y es que está diseñado para ayudar a los creadores de contenido de video a agilizar sus flujos de trabajo. El HONOR 90 también emplea inteligencia artificial (IA) para eliminar el ruido de los videos y recomendar determinados modos de video. Así también, integra AI Vlog Assistant, para generar un video de 15 segundos listo para subirse a redes sociales con solo un toque. El HONOR 90 consigue una reducción de ruido omnidireccional con una relación señal/ruido de 20dB, cercana a la de una grabadora profesional, lo que permite a capturar voces humanas nítidas sin otras perturbaciones acústicas.

Hablemos de la visualización envolvente de la pantalla

La pantalla de este dispositivo no solo es un lienzo para la creatividad; también añade una dimensión extra de realismo a todas las actividades, haciendo que cada tarea sea una experiencia visual única.

Desde el primer instante cautivan sus colores vibrantes y su resolución. Ya sea que estés viendo tus fotos y videos favoritos o simplemente navegando por la web, la calidad de imagen y la riqueza de colores del HONOR 90 te sumergen en detalles asombrosos.

Equipado con una pantalla curva cuádruple flotante de 6.7 pulgadas, el HONOR 90 admite una alta resolución de 2,664 x1,200 pixeles, una gama de colores 100% DCI-P3 y hasta 1,070 millones de colores, lo que da vida a un contenido visual con colores asombrosos y una claridad vívida. Además, el HONOR 90 soporta un brillo máximo de 1,600 nits, lo que permite mejorar la legibilidad de la pantalla incluso con mucha luz.

La pantalla rápida y receptiva cuenta con una frecuencia de actualización de pantalla adaptativa de hasta 120Hz, que se ajusta dinámicamente en función del contenido mostrado para lograr el equilibrio óptimo entre fluidez visual y duración de la batería. Además, al ser compatible con HDR10+ y contar con las certificaciones HDR de Netflix y Amazon Prime Video, el HONOR 90 garantiza que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia multimedia original, tanto si están de viaje como en la comodidad de sus hogares.

Batería duradera para días agitados

La autonomía de la batería es un aspecto crítico para cualquier smartphone, y el HONOR 90 se impone en este sentido. Con una batería de larga duración y tecnología de carga rápida, este dispositivo está listo para mantenerse al día con tu ajetreado estilo de vida.

Incorpora una gran batería de 5,000mAh, que brinda energía para todo un día de uso. Con una sola carga, el smartphone puede proporcionar hasta 19.5 horas de streaming de video local continuo. Cuando la batería está baja, los usuarios pueden recuperarla hasta el 45% con HONOR SuperCharge de 66W en solo 15 minutos, manteniendo el tiempo de inactividad al mínimo.

Rápido y con una batería eficiente, el HONOR 90 incorpora la plataforma Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, que tiene una GPU un 20% mejor y un 30% más de rendimiento de IA en comparación con su predecesor. La temperatura interna se mantiene bajo control gracias a una cámara de vapor un 147% más grande, lo que facilita una disipación eficiente del calor para que el smartphone se mantenga frío al tacto incluso al estarse cargando.

Inspirado en la alta costura y la artesanía de la joyería de lujo

El HONOR 90 se destaca por su diseño elegante y sofisticado. Con un cuerpo delgado y acabados de alta calidad, este teléfono se convierte en un accesorio de moda en sí mismo. Irradia clase con sus 7.8mm de grosor y 183g de peso ligero.

Sus bordes suaves permiten que sea un placer sostenerlo y contemplarlo. Además, el cristal profundamente reforzado con tecnología HONOR Shield Glass proporciona a los usuarios la tranquilidad de saber que su smartphone está fabricado para durar.

En la parte trasera, el HONOR 90 presenta el icónico diseño clásico de doble anillo de la HONOR N Series, con elementos redondeados elaborados con técnicas de corte precisas para producir un brillo resplandeciente que añade un toque extra de elegancia al smartphone.