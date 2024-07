Joven llora al comprar una PlayStation y la reacción del vendedor fue inesperada

Comprar un videojuego, para algunas personas, puede ser algo intrascendente y que no tiene mayor impacto en sus vidas, pero para otras puede ser un momento muy especial, llegando a ser considerado un sueño hecho realidad. La emoción por esta compra, en ocasiones, no se contiene y esto fue lo que sucedió recientemente en Buenos Aires, Argentina.

En redes sociales se viralizó el momento en el que un joven compró una consola de videojuegos. El momento quedó captado en una de las cámaras de seguridad del lugar y fue tan especial, que se compartió en plataformas X donde ya sumó millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que también se emocionaron al ver este suceso.

Joven llora al comprar una PlayStation 5 ¡Muy emotivo!

Hace algunos años se estrenó la PlayStation 5, una consola de videojuegos que prometía llevar la experiencia de jugar al siguiente nivel; sin embargo, el precio de salida parecía inalcanzable para algunos aficionados que aún seguían disfrutando de versiones anteriores. De acuerdo con información de la prensa argentina, este fue el caso del joven que llegó a la tienda de tecnología con la ilusión de comprar una nueva consola.

Luego de verla, preguntar algunas de sus características, finalmente pasó su tarjeta de banco y compró la consola; sin embargo, lo que pocos esperaban era que este joven no pudiera contener el llanto de poder llevarse este videojuego a su casa. No obstante, el emotivo momento no terminó ahí, ya que la reacción del vendedor, al ver esto fue saltar la vitrina para abrazarlo y felicitarlo por poder cumplir ese pequeño “sueño”.

Por la alegría de este chico al comprar la PlayStation 5. pic.twitter.com/5DfWtePbh2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2024

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar: “Tipazo el vendedor”; “Nahh el vendedor lo entendió todo, qué tipazo”; “Solo él sabe lo que le ha costado! La felicidad está en los pequeños triunfos de la vida”; “El vendedor, un crack, entendió todo. Pocas veces uno es tan feliz como en ese momento”; “Ese tipo seguro arrancó hace 15 años jugando en la Play 2 de su abuela y ahora está comprándose con su sueldo la Play 5. Se lo merece”; entre muchos otros.