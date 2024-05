¿Problemas en Twitch? Esta es la razón por la que grandes streamers se fueron a Kick

En la actualidad es común encontrar a muchos creadores de contenido haciendo transmisiones en vivo en diferentes plataformas digitales como lo son Twitch, Facebook, TikTok y YouTube. Sin embargo, hace un tiempo una de estas tomó mucha fuerza y se trata de Kick, la cual en los últimos días se ha convertido en tendencia porque se está llevando a varios de los streamers más reconocidos en Latinoamérica.

Un streamer es una persona que transmite contenido en vivo en plataformas en línea. Es muy común encontrar a algunos de estos realizando contenido sobre videojuegos, comentarios en vivo, creación de arte, música, reacciones o cubrimientos. Estas plataformas permiten interactuar con su audiencia en tiempo real a través de un chat en vivo. Algunos de los más reconocidos en la actualidad son Ibai Llanos, Auron, Xokas, TheGrefg, Juan Guarnizo, Rivers, entre otros.

¿Por qué se están yendo los creadores de contenido a Kick?

Hasta el momento, la plataforma reina para realizar streaming era Twitch, que en 2021 llegó a contar con 17.000 millones de horas vistas en un año, mientras que YouTube contó con 10.000 millones. Sin embargo, en los últimos meses la plataforma Kick tomó una enorme fuerza y esto se debe a que varios de los grandes creadores de contenido han emigrado a este sitio.

Esto se debe a que la distribución de ingresos en Kick es mucho más alta, llegando a pagar el 95% neto a sus creadores de contenido y quedándose con solo el 5%, aunque esto puede varias. Sin embargo, esta es una enorme diferencia en el total de ingresos en comparación con Twitch que paga apenas el 50%.

Algunos de ellos han sido el colombiano WestCol, los argentinos Coscu, Momo y Davo Xeneize, mientras que otros de los grandes nombres que se han mudado a esta plataforma como Biyin y Reborn. Esto ha provocado todo tipo de comentarios entre otros streamers como Ibai Llanos y Xokas que han dado su opinión al respecto.

El Xokas comentó: “Todos los que estamos aquí, incluido Rubius, cuando nos cansemos de Twitch nos vamos a volver a YouTube, cien por cien. El futuro es YouTube... y no me ha pagado por decir esto (...) Porque es hacer las cosas cuando te da la gana y como te da la gana y a gusto. Es totalmente comprensible que haya tanta gente que se pire a Kick, porque no puedes vivir de Twitch”.