La magia de las redes: mujer llora por no tener clientes y en horas todo cambió

Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para que muchas empresas puedan crecer, llegar a nuevos públicos y mejorar sus ventas. Esto ha quedado demostrado con varios casos de éxito. Sin embargo, también existen situaciones donde han expuesto casos que han conmovido a los usuarios y han generado cambios inmediatos.

También puedes leer: Casi el 50% de los hogares en Colombia tienen una mujer como cabeza del hogar

Esto es lo que sucedió en los últimos días: una usuaria decidió compartir un video en el que, con frustración y tristeza, mostraba cómo su negocio, una cervecería, no tenía clientes a pesar de que algunos de los negocios aledaños estaban completamente llenos. Esto conmovió a muchas personas, su publicación se viralizó y en pocas horas todo cambió.

La magia de las redes y cómo cambió la historia de un pequeño emprendimiento

Todo empezó con un video que compartió en TikTok una mujer llamada Ivonne, conocida como La crespa, allí mostró con mucha tristeza que su cervecería ubicada en la calle 45 # 14-67 en Bogotá no tenía clientes y se preguntaba las razones por las que las personas no entraban, pese a que otros lugares que quedaban en el mismo sector estaban completamente llenos.

Puedes leer: 15 frases de agradecimiento a la vida para enviar a tus amigos y familia hoy

Mi amiga @IvonneLaCrespa es un héroe sin capa. Vamos apoyar su negocio, el viernes iré con pachesito. Los exhorto a que pasen queda por la calle 45 No 14 67 el sitio es parchadito para pasar un buen rato. pic.twitter.com/8MdZCQJzkh — Ave Gio (@Avegio) April 29, 2024

“Mes siete tratando de que mi negocio no quiebre, con la cuenta en ceros, con una cervecería que pensé que iba a ser lo mejor del mundo. He tratado de que sea una casa muy humana y estas cosas para ver si la gente se anima a venir a tomar muchas cervezas, conocer sobre la cerveza y tener un espacio seguro (…) lo que me preocupa es que muchos días están siendo así”, comentó.

Esta publicación fue compartida por muchos usuarios y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Lo que nunca se imaginó es que fuera a tener un impacto tan grande y que tantas personas fueran hasta este lugar para poder disfrutar de una cerveza. En varios videos quedó registrado cómo este lugar estuvo lleno al siguiente día y los clientes no pararon de llegar.

“No existen palabras para agradecerles todo el amor que me están lanzando, el viernes subí el video en medio de la soledad (...) y ayer a la misma hora había un montón de gente y no sabíamos cómo gestionar todo porque nunca había tenido tanta gente en la cervecería, fue una de las cosas más hermosas que pudo pasar (...) están salvando una idea de un proyecto que por mucho tiempo me pregunté si era bueno”, afirmó.