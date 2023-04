La inteligencia artificial y el arte: una relación que apenas se está entendiendo

En octubre de 2021, el alemán Mario Klingemann asombró a la comunidad artística de su país -luego a la del resto del mundo- al anunciar que había encontrado la manera de producir 350 obras de arte por semana, cada una con temáticas diferentes, algunas con conceptos opuestos.

Unos días después Klingemann lanzó Botto, un artista robot que configuró a través de algoritmos para crear pinturas inspiradas en la sensibilidad de Leonardo Davinci, el juego de colores de Claude Monet, incluso el reflejo del subconsciente que tanto obsesionó a Joan Miró. En las primeras cinco semanas, subastó obras por un millón de dólares. Todo un éxito.

Unos meses después, la compañía OpenAI, enfocada en desarrollos de inteligencia artificial, puso al aire el portal Chat GPT, plataforma web en la que, con unas cuantas indicaciones (datos, citas y demás), un programa puede elaborar notas periodísticas, poemas y hasta monólogos. Lo que más llamó la atención fue la coherencia de las construcciones, las frases certeras, la destreza lingüística y de articulación. Al poco tiempo, un millón de usuarios estaban registrados para utilizarla.

Lo anterior es, quizá, la predicción de lo que puede venir más adelante, la tecnología rompiendo barreras, algoritmos con sentido de la proporción y de la realidad, ¿la competencia para el ser humano? “Por lo que se ha visto, hasta ahora, estamos lejos de asegurar que estas creaciones de inteligencia artificial tengan más potencial que un ser humano. Y la razón es sencilla: para funcionar, para ‘crear’, necesitan a una persona detrás”.

Las palabras son de Adelberto José García, consultor del equipo de compliance de Control Risk y quien se ha apasionado por el tema de los algoritmos. “Decir que crean es un error, pues lo que hacen es recopilar información existente y con base en eso entregan nuevos productos. Por su propia cuenta, desde cero, es imposible que lo hagan”. Esto no quiere decir, y en eso hace énfasis García, que la demanda por los productos que elaboran los algoritmos no aumente en los próximos años, todo lo contrario, es una solución práctica y acelerada que puede venir bien.

“Puede ayudar a mostrarnos cómo serían las obras de pintores que ya están muertos en esta realidad. Al menos un acercamiento. Por ejemplo: usted toma una pintura de Miguel Ángel, introduce elementos de nuestro presente, rasgos, tendencias, comportamientos, suma otros del pasado, y la IA junta todo y saca un producto. Hay que dejar claro que los algoritmos de inteligencia artificial no tienen la capacidad de la originalidad y siempre será necesaria una entrada para que haya un proceso”.

Por último, García asegura que la delicadeza que le impone el hombre a cualquier creación será complicada de igualar por un algoritmo. Esto no quiere decir que más adelante ya no sea indispensable proveer insumos y que solo una indicación baste para que haya algo nuevo que siga marcando la tendencia para quienes están en la búsqueda constante de lo peculiar.

¿Y la propiedad intelectual?

En 2017, y viendo que la inteligencia artificial estaba tomando fuerza, el jurista argentino Roberto Andorno publicó un artículo que, tiempo después, sería la base de los neuro derechos, una propuesta para regular el desarrollo de la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Ya en 2020, viendo la necesidad de establecer límites jurídicos y éticos en el desarrollo de nuevas tecnologías, la Universidad de Columbia, en Nueva York, y su plataforma Neuro Rights, dieron a conocer los cinco neuro derechos (identidad personal, libre albedrío, protección contra los sesgos, acceso equitativo y privacidad mental).

Sin embargo, frente a las creaciones que resulten de algoritmos, el panorama de la propiedad intelectual todavía no es claro y se presta para diferentes debates. Por un lado, hay quienes aseguran que, al tener como base insumos de alguien más, no hay precisamente un proceso de innovación y, por ende, no existe el derecho a la propiedad intelectual. Por otro, los más afines a las nuevas tecnologías aseveran que la mezcla que deriva en lo novedoso merece tener protección.

Rafael Yuste, ideólogo del proyecto Brian, ha sido uno de los grandes impulsores para que los gobiernos creen leyes frente a los riesgos de las neurotecnologías. De hecho, en una conferencia virtual en 2020, en la Universidad de Columbia (en la cual trabaja), aplaudió el esfuerzo del Gobierno chileno por convertirse en el primer país que recoja los neuro derechos en su constitución.

Por ahora, mientras siguen apareciendo algoritmos capaces de crear cartas, pinturas, noticias, obras de teatro, incluso poemas (existe uno que escribe prosa con base en imágenes), no es clara la manera en la que los productos finales deben ser protegidos, ni siquiera si tienen que serlo. Es una discusión que luce, por ahora, bastante cerrada, como un laberinto.