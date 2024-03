Estos son los juegos gratuitos que PlayStation trae para PS Plus en abril

El mes de abril llega cargado de emocionantes novedades para los miembros de PS Plus. Desde épicas aventuras de fantasía hasta regalos exclusivos, los jugadores de PlayStation están listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento sin límites.

Estas son las sorpresas que PlayStation tiene reservadas para ti este mes: Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skul: The Hero Slayer estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus desde el martes 2 de abril hasta el lunes 6 de mayo.

¿Qué juegos llegan en abril de 2024 a PS Plus?

Immortals of Aveum | PS5

En primer lugar, los poseedores de PlayStation 5 tendrán la oportunidad de sumergirse en la acción de Immortals of Aveum. Este shooter mágico en primera persona te llevará a un mundo al borde del abismo, donde deberás unirte a una orden de élite de magos de batalla para salvarlo.

Con más de 25 hechizos y 80 talentos para desbloquear y mejorar, prepárate para vivir una experiencia de combate fluida y emocionante.

Minecraft Legends | PS4, PS5

Por otro lado, los fanáticos de la construcción y la estrategia podrán explorar los misterios de Minecraft Legends. Sumérgete en un mundo lleno de recursos y biomas exuberantes mientras te enfrentas a los desafíos de los devastadores piglins.

Forma alianzas, lidera batallas épicas y defiende el Overworld junto a tus amigos en intensas batallas en línea para hasta ocho jugadores.

Skul: The Hero Slayer | PS4

Finalmente, para los amantes de las plataformas de acción en 2D, Skul: The Hero Slayer ofrece una experiencia emocionante y desafiante. Embárcate en una misión para salvar a tus hermanos demoníacos mientras te conviertes en el esqueleto Skul.

Con un mapa en constante cambio y un arsenal de habilidades únicas, prepárate para enfrentarte a tus enemigos y convertirte en el héroe que Aveum necesita desesperadamente.

Regalos exclusivos de Overwatch 2 para PS Plus

Pero eso no es todo. Los miembros de PlayStation Plus también recibirán un paquete exclusivo de Overwatch 2, repleto de aspectos legendarios, épicos y saltos de nivel del pase de batalla.

Desde el legendario Beekeeper Sigma hasta el épico Punker Queen Junker Queen, este paquete garantiza una experiencia de juego aún más emocionante para todos los aficionados de Overwatch.