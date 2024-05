Así puedes descargar EA Sports FC 24 y otros juegos de PlayStation gratis en mayo

El próximo 7 de mayo, PlayStation Plus, como es costumbre cada mes, lanzará una increíble selección de títulos para descargar gratis.

Desde ese día, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán a su disposición cuatro emocionantes juegos para enriquecer su colección.

¿Qué juegos llegan en mayo de 2024 a PS Plus?

Prepárate para sumergirte en una experiencia futurista, enfrentarte a desafíos épicos y disfrutar del deporte rey, todo desde la comodidad de tu hogar:

EA Sports FC 24 Edición estándar | PS4, PS5

EA Sports FC 24 redefine la experiencia del fútbol en los videojuegos. Con la inclusión de más de 19 mil jugadores con licencia completa, 700 equipos y 30 ligas, incluyendo la UEFA Champions League, este título ofrece un realismo sin precedentes.

Gracias a tecnologías de vanguardia como HyperMotionV y el motor Frostbite Engine, cada partido se convierte en una experiencia auténtica y emocionante.

Ghostrunner 2 | PS5

En esta secuela intensa y envolvente, los jugadores se sumergen en un futuro ciberpunk postapocalíptico donde la acción rápida es la norma. Con mejoras en el combate, niveles no lineales y nuevos modos de juego, Ghostrunner 2 promete desafiar incluso a los jugadores más experimentados.

Prepárate para enfrentarte a enemigos únicos en cada encuentro y desbloquear nuevas habilidades para sobrevivir en este mundo distópico.

Tunic | PS4, PS5

Explora un mundo hostil y lleno de secretos en Tunic, una elegante aventura isométrica. Enfréntate a bestias colosales y enemigos astutos mientras descubres tesoros ocultos y técnicas secretas. Con su diseño intrincado y desafíos tácticos, Tunic te mantendrá cautivado durante horas mientras te sumerges en su atmósfera única y misteriosa.

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Lightfall lleva a los Guardianes de Destiny 2 a nuevas alturas con una expansión emocionante. Descubre la ciudad secreta de Neomuna en Neptuno, enfrentándote a enemigos poderosos y desbloqueando nuevas habilidades de la Oscuridad.

Con la nueva subclase Strand, los jugadores pueden explorar la ciudad con una velocidad sin precedentes, creando estrategias únicas para enfrentar cualquier desafío.

Regalos exclusivos de EA Sports FC 24 para PS Plus

Además de estos emocionantes juegos, los suscriptores de PlayStation Plus también pueden disfrutar del paquete de inicio de EA Sports FC 24 Ultimate Team, que incluye jugadores de alta calidad y leyendas del fútbol mundial.

Por último, no olvides que tienes hasta el 6 de mayo para descargar los juegos gratuitos de abril, así que asegúrate de agregar Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skul: The Hero Slayer a tu biblioteca antes de que sea demasiado tarde.