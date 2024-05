¿Qué es el ghosting y cómo puede afectarme?

En los últimos años, el término “ghosting” se ha popularizado a nivel global como un comportamiento de mal gusto en las relaciones. Y las redes sociales no se hacen a un lado en este tema. En este caso, plataformas de citas online como lo es Bumble, sé comprometen con crear experiencias donde las relaciones sean saludables y equitativas, y no hay lugar para el ghosting en eso.

Pero entonces, ¿qué es realmente el ghosting? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Cómo puedes evitarlo? Gracias al compromiso de esta app de citas, quienes hablaron con expertos en relaciones interpersonales, te podemos contar más al respecto.

¿Qué es el ghosting?

El ghosting es cuando alguien cesa toda comunicación contigo y no da ninguna explicación. Es casi como si desaparecieran de la faz de la tierra.

Como con cualquier experiencia de citas, hay algunos matices en el ghosting: “El punto clave es que hubo algún contacto para empezar”, dice la psicóloga, la Dra. Pamela B. Rutledge. “No responder a un primer mensaje no es ghosting”. Además, una desaparición lenta de la comunicación puede no constituir ghosting. En cambio, esto podría ser una forma de “breadcrumbing”, o dar falsas esperanzas sin la intención de buscar una relación seria.

¿Por qué la gente hace ghosting?

Cuando has sido víctima de ghosting, es natural asumir que has hecho algo mal. Pero en la mayoría de los casos, este comportamiento revela más sobre el “ghosting”, específicamente, lo que está sucediendo en su vida y cómo aborda las citas.

A veces, las personas hacen ghosting sin darse cuenta. Incluso se puede intuir que el estar hablando con varias personas, hace que perder el hilo de las conversaciones sea muy fácil, dice la Dra. Michelle Drouin, catedrática de Psicología de la Universidad Purdue de Fort Wayne. También porque no están seguros de lo que quieren en una relación, o no están interesadas, pero no saben cómo comunicarlo con la otra persona.

¿Por qué es malo el ghosting?

Incluso si no hubo mala intención, “hacer ghosting repetidamente es un patrón de comportamiento abusivo y puede mostrar falta de madurez y habilidades interpersonales”, dice la Dra. Rutledge. “Y puede tener efectos negativos significativos en la persona que está siendo ghosteada”.

“Las personas que son ghosteadas en aplicaciones de citas pueden experimentar una disminución en la autoestima debido a la falta de confianza en su atractivo romántico”, sostiene la Dra. Rutledge. “Esto es especialmente cierto si el ghosting toma por completo a la persona por sorpresa.”

Ser ghosteado también puede dejar a los que están saliendo enfrentando preguntas sin respuesta sobre qué podría haber salido mal o incluso si hay algo malo dentro de sí mismos.