Instagram: evita usar estas palabras y hashtags en tu perfil ¡Están prohibidas!

Instagram es una gran plataforma de crecimiento para cualquiera, sin embargo, se deben usar de manera correcta las herramientas que ofrece la aplicación, como los hashtags, pues un mal uso hacen que, en vez de que tu perfil crezca, se convierta en un fantasma que no recibe vistas, likes ni seguidores.

Según Milenio.com, existe una gran variedad de palabras que no debes poner, ya sea por incumplimiento a las normas de la comunidad o porque directamente pueden ocultar tu perfil por información falsa o propaganda.

A continuación, conocerás unas cuantas que saltan entre el spam o la incitación:

Estas son algunas de las palabras que pueden afectar tus redes sociales, aquí puedes optar por sinónimos que no generen un “baneo”. Ahora bien, no se trata de una prohibción, pero el usuario toma el riesgo de utilizarlas o no.

El origen de los hashtags en Instagram

Sobre el año 2007, un hombre llamado Chris Messina fue el encargado del primer hashtag o numeral en la historia, pues mediante un tuit creó la idea con la siguiente descripción “¿Qué opinan de usar # para grupos? Como en #Barcamp”.

Cabe resaltar que desde ahí hasta el año 2009 al difunto Twitter se le ocurrieron los trending topics; a través de dicha etiqueta dio a conocer los temas más buscados y controversiales del momento.

Con el paso de los años se ha hecho más complejo el uso de hashtags, al punto de tener prohibiciones o alteraciones en el algoritmo de las apps.

