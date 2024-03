Todo lo que necesitas saber para comprar y mejorar la memoria RAM de tu computador

La memoria RAM (Random Access Memory) es una de las partes más cruciales de cualquier computadora. Es el lugar donde tu dispositivo guarda los datos que está utilizando activamente, permitiendo un acceso rápido y eficiente a esta información. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para comprar y mejorar la memoria RAM de tu computadora.

¿Qué es la memoria RAM?

La memoria RAM es una forma de almacenamiento de datos que permite a la computadora acceder rápidamente a la información. A diferencia del almacenamiento en disco duro o SSD, que guarda la información incluso cuando la computadora está apagada, la RAM sólo almacena datos mientras la computadora está encendida y en uso.

¿Por qué es importante la memoria RAM?

La cantidad de memoria RAM en tu computadora puede tener un gran impacto en su rendimiento. Si no tienes suficiente RAM, tu computadora puede volverse lenta y no responder cuando tienes muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Por otro lado, tener más RAM de la que necesitas no necesariamente hará que tu computadora funcione más rápido.

Fotografía por: Tomada de redes

¿Cómo puedo mejorar la memoria RAM de mi computadora?

Hay dos formas principales de mejorar la memoria RAM de tu computadora: añadir más RAM o actualizar la RAM existente a una versión más rápida.

Añadir más RAM

Si tu computadora tiene ranuras de memoria RAM adicionales, puedes comprar más módulos de RAM e instalarlos en estas ranuras. Antes de hacer esto, debes verificar qué tipo de RAM es compatible con tu computadora. Esto generalmente se puede encontrar en el manual de la computadora o en el sitio web del fabricante.

Actualizar la RAM existente

Si todas las ranuras de memoria RAM de tu computadora ya están ocupadas, puedes reemplazar los módulos de RAM existentes por otros con mayor capacidad. De nuevo, debes verificar qué tipo de RAM es compatible con tu computadora antes de hacer esto.

¿Dónde puedo comprar memoria RAM?

Puedes comprar memoria RAM en muchas tiendas de electrónica, tanto físicas como en línea. Algunos lugares populares para comprar RAM incluyen Amazon, Newegg y Best Buy. También puedes comprar RAM directamente de los fabricantes, como Kingston, Crucial y Corsair.

Ten en cuenta que cada memoria RAM es diferente, así que es mejor estar seguro e incluso tomar una foto de las ranuras de tu computador, y la memoria RAM que actualmente tienes, de esta forma tú y tu vendedor, estarán seguros de tu compra y que funcione correctamente.